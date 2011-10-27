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По факту насилия над женщинами в одной из колоний Амурской области возбуждено уголовное дело
В сети Интернет были размещены видеоролики, на которых сотрудник уголовно-исполнительной системы, предположительно, зам.начальника учреждения Сергей Зычков, применял насилие к осужденным женщинам, отбывающим наказание в Федеральном казенном учреждении колонии-поселении № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Амурской области.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области была проведена доследственная проверка, в ходе которой установлены достоверность событий, происходящих на видеозаписи, а также личности участвовавших в них фигурантов, а также принято процессуальное решение.
В итоге по факту применения физического насилия к осужденным женщинам, запечатленным на видео, опубликованном в сети Интернет Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия).
Следователи устанавливают личность подозреваемого, при этом личности избиваемых женщин установлены. Все они, уже вышли на свободу и проживают в Амурской области. "Они дают показания", — добавил представитель СКР.
В подписях к видеороликам сообщалось, что съемка велась в штрафном изоляторе, а избивал женщин заместитель начальника колонии Сергей Зычков. Дата съемки не уточнялась.
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