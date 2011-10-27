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Колдуны из Африки, "превращавшие" бумагу в доллары, задержаны в Москве

27 Октября 2011, 13:26 | Дальний Восток

Полицейские в очередной раз задержали в Москве приезжих из Камеруна, подозреваемых в мошенничестве, на этот раз они продавали доверчивым гражданам жидкость, которая якобы превращала простую бумагу в доллары.

"В дежурную часть отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево обратился гражданин и сообщил, что в июле этого года двое неизвестных мошенническим путем под предлогом магического превращения завладели его деньгами в сумме 10 тысяч долларов... В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления были задержаны двое приезжих из Камеруна 1981 и 1983 года рождения", - говорится в среду в сообщении пресс-службы УВД по Северо-Западному административному округу ГУМВД по Москве.

По данным полицейских, подозреваемые обманули немало граждан. Чтобы люди верили им, они брали 100-долларовую купюру, обклеивали с двух сторон бумагой, обливали ее "волшебной жидкостью" и запаковывали в фольгу. Пока клиентам объяснялось, что это делается "чтобы произошла реакция", кульки подменялись, во втором лежали настоящие банкноты.

Когда именно "алхимики" были задержаны, в пресс-релизе не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 159 УК РФ (мошенничество при отягчающих обстоятельствах). Подозреваемым может грозить до пяти лет заключения, пишет РИА Новости.

Автор: "РИА Новости"
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