Онищенко, Пучков и 70 спасателей прилетели на Дальний Восток

Глава МЧС РФ Владимир Пучков, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и члены правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в ночь на вторник прибыли в Хабаровск.



Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Хабаровска в 00.35 мск.



Вместе с Пучковым и Онищенко в зону чрезвычайной ситуации прибыли также представители Федерального агентства водных ресурсов, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", Росгидромета. Спецрейс также доставил в зону паводка 70 спасателей.



Глава МЧС намерен совершить облет подтопленных территорий и побывать в пострадавших от паводка населенных пунктах Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровского края.



Ранее официальный представитель МЧС Ирина Россиус сообщила, что Пучков и члены комиссии на месте оценят ситуацию в пострадавших от паводка районах ЕАО и Хабаровского края, будут выработаны дополнительные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, пишет РИА "Новости".





