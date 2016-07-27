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Американский самолет-разведчик совершил аварийную посадку в Хабаровске

27 Июля 2016, 18:23 | Дальний Восток

Самолет США, который совершал наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу, совершил вынужденную посадку в Хабаровске в связи с тем, что у воздушного судна не убралась одна из стоек шасси. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РИА Новости».  

По словам собеседника агентства в силовых структурах региона, самолет летел из Улан-Удэ в Якутск. «После взлета не убралась одна из стоек шасси. Было принято решение сесть в аэропорту Хабаровска. Посадка прошла успешно», — сообщил он.

Факт незапланированной посадки американского самолета подтвердили в хабаровском аэропорту. «Иностранное судно совершило аварийную посадку в Хабаровске. Все экстренные службы прибыли на аэродром», — рассказал собеседник.

25 июля о наблюдательном полете самолета США над Россией рассказал врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло. Полет совершается с 25 по 30 июля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Хабаровск  аварийная посадка  шасси  самолет  воздушное судно 



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