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Начальника камчатского Росрыболовства обвиняют в мзоимстве

27 Июля 2011, 17:32 | Дальний Восток

Начальник отдела Росрыболовства на Камчатке обвиняется в попытке получить крупную взятку, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю.

Следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю предъявлено обвинение начальнику Елизовского отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "а,в" ч.5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере, совершенное группой лиц).

По данным следствия, в июле 2011 года начальник Елизовского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства совместно с подчиненным ему инспектором этого же отдела договорились получить с бригадира общины коренных малочисленных народов севера взятку в виде половины денежных средств, вырученной от продажи добытой бригадиром общины рыбы-сырца взамен непривлечения его к административной ответственности за добычу рыб лососевых пород вне границ рыбопромыслового участка. После чего, утром 23 июля 2011 года инспектор Северо-Восточного территориального управления, находясь в автомобиле, припаркованном около дома по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, за непривлечение бригадира общины к административной ответственности за добычу рыб лососевых пород вне границ рыбопромыслового участка, через посредника – директора коммерческого предприятия, получил взятку в виде денег в сумме 200 000 рублей. После передачи денежных средств инспектор был задержан сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю.

По ходатайству следствия в отношении начальника Елизовского отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его подчиненного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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