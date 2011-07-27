Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Начальника камчатского Росрыболовства обвиняют в мзоимстве
Начальник отдела Росрыболовства на Камчатке обвиняется в попытке получить крупную взятку, сообщает следственное управление СКР по Камчатскому краю.
Следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю предъявлено обвинение начальнику Елизовского отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "а,в" ч.5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере, совершенное группой лиц).
По данным следствия, в июле 2011 года начальник Елизовского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства совместно с подчиненным ему инспектором этого же отдела договорились получить с бригадира общины коренных малочисленных народов севера взятку в виде половины денежных средств, вырученной от продажи добытой бригадиром общины рыбы-сырца взамен непривлечения его к административной ответственности за добычу рыб лососевых пород вне границ рыбопромыслового участка. После чего, утром 23 июля 2011 года инспектор Северо-Восточного территориального управления, находясь в автомобиле, припаркованном около дома по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, за непривлечение бригадира общины к административной ответственности за добычу рыб лососевых пород вне границ рыбопромыслового участка, через посредника – директора коммерческого предприятия, получил взятку в виде денег в сумме 200 000 рублей. После передачи денежных средств инспектор был задержан сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю.
По ходатайству следствия в отношении начальника Елизовского отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его подчиненного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"