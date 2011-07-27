Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В отношении бывшего мэра областного центра возбуждено второе уголовное дело
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Благовещенска Александра Мигули, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).
Как установлено в ходе следствия, в ноябре 2006 года Александр Мигуля, возглавляя администрацию города Благовещенск, в нарушение ведомственной классификации расходов городского бюджета на 2006 год, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 15.12.2005 № 8/93 «О городском бюджете на 2006 год», вынес постановление о приобретении в муниципальную собственность автодорожного моста через реку Чигиринка. В результате из бюджета города незаконно были выделены 46,6 млн. рублей, которые поступили на счет собственника моста.
Данное уголовное дело объединено с ранее возбужденным уголовным делом по обвинению бывшего мэра в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) в одно производство.
В настоящее время подследственный объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя Благовещенским городским судом на его недвижимое имущество наложен арест.
Следствие по делу продолжается.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала