В отношении бывшего мэра областного центра возбуждено второе уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра г. Благовещенска Александра Мигули, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, в ноябре 2006 года Александр Мигуля, возглавляя администрацию города Благовещенск, в нарушение ведомственной классификации расходов городского бюджета на 2006 год, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 15.12.2005 № 8/93 «О городском бюджете на 2006 год», вынес постановление о приобретении в муниципальную собственность автодорожного моста через реку Чигиринка. В результате из бюджета города незаконно были выделены 46,6 млн. рублей, которые поступили на счет собственника моста.

Данное уголовное дело объединено с ранее возбужденным уголовным делом по обвинению бывшего мэра в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) в одно производство.

В настоящее время подследственный объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя Благовещенским городским судом на его недвижимое имущество наложен арест.

Следствие по делу продолжается.