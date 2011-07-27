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Дальневосточная прокуратура восстановила трудовые права граждан

27 Июля 2011, 01:00 | Дальний Восток

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе подвело итоги надзорной деятельности органов прокуратуры по защите прав граждан на своевременную оплату труда в первом полугодии 2011 года.

В результате принятых прокурорами мер по итогам работы за 6 месяцев 2011 года сумма погашенной задолженности по зарплате составила 486,5 млн. руб. Так, в Хабаровском крае долг по заработной плате снизился более чем в 3,5 раза. В Магаданской области уменьшился на 43%, в Сахалинской – на 42%, а в Чукотском автономном округе он полностью погашен.

Более пристальное внимание уделяется предприятиям, имеющим перед работниками наибольшую задолженность.

К примеру, Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпредприятие» не выплатило работникам зарплату за апрель 2011 года в размере более 26 млн. рублей. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гуляев объявил директору предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. Поскольку долг в установленный срок не погашен, предприятие «Крайдорпредприятие» и ее генеральный директор привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда) в виде штрафа. В результате принятых мер задолженность полностью погашена.

В Республике Саха (Якутия) прокуратура г. Нерюнгри выявила на предприятии МУП «Беркакитская Жилищно-Эксплуатационная Компания» задолженность за период с марта по апрель текущего года в размере 860 тыс. рублей перед 32 работниками. В отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. В интересах работников в мировой суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые удовлетворены. В результате принятых мер долги погашены.

Всего в 2011 году прокурорами Дальневосточного федерального округа с целью устранения выявленных нарушений в этой сфере внесено более 1440 представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 807 должностных лиц, объявлено 170 предостережений о недопустимости нарушений закона. В суд предъявлено более 26,8 тыс. заявлений на сумму свыше 428 млн. рублей, из которых 23 тыс. удовлетворены.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях к ответственности привлечено 730 лиц. По инициативе прокуроров судами дисквалифицирован 21 руководитель предприятий-должников, возбуждено 16 уголовных дел, из них 12 – по материалам прокурорских проверок.

Автор: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ
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