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Подсчитали число погибших в Японии
Число погибших во время цунами и землетрясения 11 марта в Японии составило 15 тысяч 500 человек, сообщило в воскресенье полицейское управление Японии.
Пропавшими без вести числятся 7 тысяч 306 человек, пишет Ксения Нака, РИА Новости.
Наибольшее число жертв - в префектуре Мияги. Здесь погибло 9 тысяч 275 человек, пропавшими без вести числятся 4 тысячи 661 человек. В Ивате погибли 4 тысячи 562 человека, в Фукусиме - 1 тысяча 597 человек.
Полностью или частично разрушенными считаются более 200 тысяч жилых домов. Еще 400 тысяч непригодны или малопригодны для жилья.
Землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более десяти метров. Более 124 тысяч человек вынуждены довольствоваться временным жильем - они проживают в эвакуационных пунктах, в домах родственников, в муниципальных домах.
Жертвами цунами стали около 92% погибших. По данным Института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр, что соответствует 90% площади 23 центральных районов Токио. Больше половины затопленной водой территории - 327 квадратных километров - пришлось на префектуру Мияги.
Ущерб от землетрясения, по последним данным, оценивается в 16,9 триллиона иен (около 312 миллиардов долларов). Эта цифра не включает в себя ущерб от аварии на АЭС "Фукусима-1".
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