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Прокурор Владивостока вернул 1 млн рублей в федеральный бюджет
Прокурор Владивостока принял меры по возмещению ущерба, причиненного федеральному бюджету в размере свыше 1 млн. рублей.
Решением Советского районного суда г. Владивостока удовлетворены исковые требования прокурора города о взыскании с Сергея Хомутова ущерба, причиненного федерального бюджету в размере 1 млн. 374 тыс. рублей.
Основанием для обращения прокурора в суд послужил факт вступления в законную силу приговора Ленинского районного суда, которым Хомутов осужден за незаконное расходование денежных средств федерального бюджета, выделенных на ремонт техники государственного учреждения «Центр управления силами Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» на общую сумму 694 тыс. рублей (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также за хищение денежных средств федерального бюджета, выделенных на ремонт указанной техники, в размере 680 тыс. рублей (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Судом признано доказанным, что Хомутов, являясь начальником управления материально-технического обеспечения главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю, способствовал заключению фиктивных государственных контрактов на ремонт пожарной техники, обналичил денежные средства и незаконно ими распорядился. В результате его незаконных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.
В связи с указанными обстоятельствами прокурором города Владивостока в порядке ст. 45 ГПК РФ в Советский районный суд направлено заявление о взыскании с Хомутова ущерба, причиненного федеральному бюджету, в размере 1 млн 374 тыс. рублей. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
По решению суда с ответчика также взыскана государственная пошлина в размере 15 тыс. рублей, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
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