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Уроки английского она заменила сексом

26 Декабря 2011, 03:11 | Дальний Восток

Сексуальный беспредел стал в американских школах таким же обычным явлением, как и криминальные разборки.

Едва ли не каждый месяц вскрывается очередной случай вступления учителей в интимную связь со своими учениками. Многие соблазнительницы несовершеннолетних уже отбывают срок за решеткой, однако их горький опыт, похоже, ничему не учит молодых коллег, которые продолжают использовать свое положение явно не в образовательных целях.

Очередная любительница юных отроков обнаружилась в Клинтоне, небольшом городке Южной Каролины. При этом Элленна Уильямс Вард оказалась значительно активнее своих уже понесших наказание предшественниц, совратив не одного, не двух, а сразу пятерых молодых людей, часть из которых (точное число и имена пока не сообщаются) были ее учениками. Теперь любвеобильной преподавательнице английского языка светит за ее грехи серьезное наказание.

Неподобающее поведение миссис Вард перестало быть тайной, когда слухи, гуляющие среди учеников, дошли до учительской школы Bell Street. Передаваемые из уст в уста истории гласили, что 23-летняя учительница не прочь заняться любовью с симпатичными юными парнями, причем готова делать это в самых неожиданных местах. Расследование, начатое после звонка из школы в полицию, полностью это доказало. "Она занималась с ними сексом в классе, в машине, парке, мотеле и даже на заднем дворе ресторана", - с изумлением рассказывают полицейские.

Материалы дела гласят, что любовниками Элленны Вард были пять школьников в возрасте 14-15 лет, с которыми ненасытная учительница имела самые близкие отношения в период с декабря по февраль. Следователи называют их жертвами. Мнение самих мальчиков об их учительнице не разглашается. Между тем полиция предполагает, что кроме этих пятерых у арестованной могли быть еще жертвы, пишет "Утро.ру".

Эта история повергла маленький Клинтон в шок. Родители переживают за своих детей, администрация школы не знает, как уладить инцидент. Особой пикантности ситуации добавляет тот факт, что учительница-нимфоманка была замужем, что нисколько не мешало ей совращать учеников. Сейчас миссис Вард взята под стражу. Ей грозит пожизненное заключение.

"Золотой Рог".

Автор: "Утро.Ru"
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