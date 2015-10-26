В Норвегии задержано дальневосточное рыболовное судно "Камчатка"

Задержание российского судна «Камчатка» произошло накануне в исключительной экономической зоне Норвегии. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», во время спецоперации судно пыталось скрыться.

Как пояснила представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Лилия Мороз, к ним поступила информация о том, что на корабле "Камчатка" среди экипажа поднят бунт, контракты со многими моряками не продлены, зарплата не выплачивается. При этом судовладелец ООО "Миндель" в курсе сложившейся ситуации, но насильно удерживает рыбаков на судне.

- После того, как мы поднялись на борт судна, были проведены контрольно-проверочные мероприятия, сделан опрос команды и экипажа, - говорит Мороз. - Выяснено, что трое человек устроили голодовку и переведены в статус пассажиров, а на борту отсутствовали документы судового регистра. Также было обнаружено 1015 килограммов свежезамороженного краба опилио, заявленного как транзитный груз.

По словам Лилии Мороз, по окончанию этих действий судно "Камчатка" проследовало в порт Киркинесса для того, чтобы высадить протестующих граждан. Таких из команды в 29 человек оказалось шестеро. Сейчас они находятся в Мурманске и дают показания.

В спецоперации по задержанию "Камчатки" участвовало пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району, которое выделило судно и спецназ.

По словам представителя следственного отдела, на транспорте СК Заполярья, при задержании в открытом море "Камчатка" пыталась скрыться.

В погрануправлении отметили, что осуществление промысла с использованием судна не имеющим действительных документов соответствия требованиям безопасности является нарушением Международного кодекса управления безопасностью и предотвращения загрязнения.

- В связи с этим погрануправлением будет инициирована процедура приостановки разрешения судна на добычу краба-стригуна опилио в зоне НЕАФК до полного устроения недостатков, - добавили в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.