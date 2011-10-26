В Амурской области 11 детей отравились хлором

В городе Белогорске Амурской области 11 детей в возрасте от 2 до 13 лет были госпитализированы с признаками отравления.

Все они до того, как почувствовали себя плохо, резвились в бассейне местной гостиницы, где и отравились хлором. У пострадавших появился кашель, покраснение белков глаз, рвота и затруднение дыхания, сообщили в пресс-службе СК РФ по Амурской области.

После проведения доследственной проверки было принято решение возбудить уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».