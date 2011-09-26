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В Приморье на дорогах края изъято свыше 770 тонн потенциально опасной пищевой продукции

26 Сентября 2011, 00:56 | Дальний Восток

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю, в результате совместной работы с ГИБДД УВД по Приморскому краю, на автомагистралях края в 2011 году изъято свыше 770 тонн потенциально опасных для здоровья человека грузов животного происхождения.

Так, в ходе проведения совместных с ГИБДД УВД по Приморскому краю совместных дежурств на основных автомагистралях Приморского края, сотрудниками Россельхознадзора и ГИБДД с начала 2011 года досмотрено 9268 единиц автомобильного транспорта, перевозящих подконтрольные государственному ветеринарному и фитосанитарному надзору грузы животного и растительного происхождения.

По результатам проведённого досмотра было изъято из оборота 770,2 тонн потенциально опасных в ветеринарном отношении грузов, в основном это мороженные мясо- и рыбопродукция, мясные полуфабрикаты, а также свежевыловленная рыба. Опасные грузы перевозились, как правило, без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места её выхода, подтверждающих отсутствие болезнетворных, опасных для человеческого организма бактерий и микроорганизмов.

По итогам выявленных правонарушений при обороте пищевой продукции на автомобильном транспорте Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю возбуждено 859 дел об административном правонарушении, что выше показателя за аналогичный период предыдущего года – в 2010 году за этот же период времени было возбуждено 800 административных производств.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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