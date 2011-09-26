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На ликвидацию аварии на "Фукусиме" уйдет несколько десятков лет

26 Сентября 2011, 02:05 | Дальний Восток

На окончательную ликвидацию аварии на японской АЭС "Фукусима-1" потребуются десятки лет, заявил в субботу, 9 июля, на заседании Демократической партии Японии премьер-министр страны Наото Кан.

"На окончательную ликвидацию потребуется время - несколько десятков лет", - сказал он. Одновременно Кан отметил, что необходимо коренным образом пересмотреть всю энергетическую стратегию страны и взвесить все плюсы и минусы атомной энергетики.

Полная ликвидация последствий аварии подразумевает полное охлаждение и последующее извлечение топлива из реакторов, дезактивацию почвы и воды.

После разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии на расположенной на северо-востоке страны АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Как стало известно в мае, на первом, втором и третьем блоках станции произошло расплавление топливных сборок из-за того, что перебои с электричеством после землетрясения привели к прекращению поступления охлаждающей воды. Как считают специалисты, на всех трех реакторах велика вероятность худшего сценария, согласно которому расплавление топливных стержней привело к так называемому явлению "melt-down", когда ядерное топливо выпадает из расплавленных стержней и скапливается в нижней части корпуса реактора.

Компания-оператор АЭС TEPCO в мае заявляла, что ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно шести-девяти месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции - в течение трех месяцев.

Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило 12 апреля о присвоении максимального - седьмого - уровня опасности аварии на "Фукусиме-1". Седьмой уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает РИА Новости

Автор: РИА "Новости"
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