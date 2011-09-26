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Росавиация не планирует закрывать воздушное пространство из-за вулкана
Дым от вулкана Гримсвотн на юго-востоке Исландии, который начал извергаться 21 мая, поднялся в воскресенье на высоту до 20 километров. Воздушное пространство над Исландией было временно закрыто, а все внутренние авиарейсы отменены. Трансатлантические рейсы в страну перенаправляются в другие, неисландские аэропорты. Ранее синоптики сообщали, что ветер несет вулканический пепел в сторону Гренландии.
"Все рейсы на территории России выполняются по расписанию, по прогнозам метеослужб облако пепла пока не представляет опасности для воздушного движения над территорией нашей страны", - сказал в понедельник Извольский.
Вместе с тем, по его словам, все авиационные службы ведут постоянный мониторинг воздушного пространства и готовы к оперативному реагированию в случае возникновения угроз для безопасности воздушного движения.
Извержение исландского вулкана Эйяфьятлайокудль в апреле 2010 года повергло в транспортный хаос всю Европу. Молчавший с XIX века вулкан проснулся 20 марта, а уже 14 апреля начал выбрасывать на большую высоту огромное количество пепла. Из-за расширения вулканического облака европейские службы безопасности полетов приняли решение на время закрыть воздушное пространство над многими территориями. Авиасообщение над Европой оказалось парализованным, а застрявшие в залах ожидания десятки тысяч пассажиров по всему миру ежедневно следили за погодными сводками, ожидая смены направления ветра.
Восстановить авиасообщение удалось лишь после того, как облако вулканического пепла покинуло воздушное пространство над Европой. Извержение вулкана завершилось 23 мая, и сильнее всего от него пострадала туристическая отрасль. Убытки одних только европейских туристических компаний оцениваются в 2,3 миллиарда долларов.
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