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Запрещен ввоз на территорию РФ рыбопродукции 242 предприятий острова Хонсю

26 Сентября 2011, 01:54 | Дальний Восток

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) введены временные ограничения на ввоз в Россию рыбо- и морепродукции с части рыбоперерабатывающих предприятий Японии, расположенных в районе аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

Указанием Россельхознадзора от 6 апреля 2011 года, в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбо- и морепродукции, введены временные ограничения на ввоз продукции, выработанной на рыбоперерабатывающих предприятиях острова Хонсю, расположенных вблизи атомной электростанции «Фукусима-1». Запрет на поставки введен в отношении 242 предприятий этого острова.

До введения запретительной меры правом поставок в Российскую Федерацию рыбо- и морепродукции обладало 538 японских рыбопромышленных предприятий.

По информации отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, в 2010 году в Приморский край из-за рубежа было ввезено 50,84 тысяч тонн импортных рыбо- и морепродуктов, из них из Японии – 25,51 тысяч тонн, в основном это сайра, скумбрия и тунец. Из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в Приморье было ввезено 544,79 тысяч тонн отечественной рыбопродукции.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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