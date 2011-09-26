Запрещен ввоз на территорию РФ рыбопродукции 242 предприятий острова Хонсю

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) введены временные ограничения на ввоз в Россию рыбо- и морепродукции с части рыбоперерабатывающих предприятий Японии, расположенных в районе аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

Указанием Россельхознадзора от 6 апреля 2011 года, в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбо- и морепродукции, введены временные ограничения на ввоз продукции, выработанной на рыбоперерабатывающих предприятиях острова Хонсю, расположенных вблизи атомной электростанции «Фукусима-1». Запрет на поставки введен в отношении 242 предприятий этого острова.

До введения запретительной меры правом поставок в Российскую Федерацию рыбо- и морепродукции обладало 538 японских рыбопромышленных предприятий.

По информации отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, в 2010 году в Приморский край из-за рубежа было ввезено 50,84 тысяч тонн импортных рыбо- и морепродуктов, из них из Японии – 25,51 тысяч тонн, в основном это сайра, скумбрия и тунец. Из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в Приморье было ввезено 544,79 тысяч тонн отечественной рыбопродукции.