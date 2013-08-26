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Дальневосточная железная дорога готова к перевозке детей из пострадавших от наводнения районов
Для размещения граждан, пострадавших от наводнения, Дальневосточным филиалом ОАО «Федеральная пассажирская компания» выделено два купейных вагона, которые находятся на железнодорожных разъездах Хевчен и 18 км. Подвижной состав подключен к электроэнергии и обеспечен питьевой водой.
Также по заявке администрации Хабаровска на станцию Хабаровск-2 доставлены 18 пассажирских вагонов для размещения 502 пострадавших граждан, проживающих в зоне затопления поселка Красная Речка.
На перечисленных железнодорожных станциях, по мере прибытия людей, будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и специалисты региональной дирекции медицинского обеспечения.
Дальневосточной железной дорогой подготовлены помещения в детских оздоровительных лагерях на станциях Ружино и Наречное (Приморский край) для размещения 500 детей, эвакуированных из зон затопления. В связи с этим для перевозки 130 детей из города Биробиджан на станцию Ружино 27 августа 2013 года в составе пассажирского поезда № 134 сообщением Пенза – Владивосток подготовлены 3 плацкартных вагона. 29 августа этим же поездом планируется отправить еще 200 детей.
По заявке Правительства Хабаровского края для перевозки 50 детей из Хабаровска во Владивосток подготовлен 1 плацкартный вагон на 54 места для отправки в составе поезда № 6 сообщением Хабаровск – Владивосток 28 августа 2013 года.
Для перевозки детей из Благовещенска и Белогорска во Владивосток назначены 2 специальных пассажирских поезда из 14 вагонов каждый, они отправятся из Благовещенска 27 августа 2013 года.
Кроме того, напомним, на станции Приамурская для временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления в Еврейской автономной области, расположены 11 пассажирских вагонов на 326 мест. В данный момент в них проживают 32 сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба подразделения.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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