Cредний размер взятки в России вырос в пять раз и превысил $10 тысяч

В России индексируются не только социальные пособия, но также размер взяток и коммерческого подкупа: средний размер взятки в России уже превысил 10 тысяч долларов (в прошлом году он составлял 60 тысяч рублей, в 2009 - 27 тысяч рублей).

Как сообщил 22 июля начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, средний размер взятки и коммерческого подкупа по выявленным преступлениям возрос почти до 293 тысяч рублей, а по преступлениям, выявленным непосредственно сотрудниками Главного управления этот показатель превысил почти в десять раз общероссийский и составил около 2,8 млн рублей.

При этом генерал-майор полиции Сугробов отметил, что 73% от общего количества выявленных сотрудниками ГУЭБиПК МВД России преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из них основными видами преступлений стали мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. А количество выявленных преступлений в крупном и особо крупном размере на треть превысило результаты аналогичного периода прошлого года и составило 6,5 тысячи.

Самый «невинный» случай, приведенный в пример Сугробовым, — подозрение в получении взятки в размере 110 тысяч рублей проректора по учебной работе столичного вуза — Государственной классической академии им. Маймонида. По данным правоохранительных органов, он вымогал у студентки пятого курса факультета «Философии и юриспруденции» 50 тысяч рублей за закрытие сессии и 60 тысяч рублей за прием госэкзаменов. «Профессор был задержан в рабочем кабинете с поличным, после чего дал чистосердечное признание», — отметили в ГУЭБ МВД.

Но такими историями в России никого не удивишь: в июне 27% российских студентов признались, что за время своего обучения давали взятки в среднем 1-2 раза (15%). Однако есть и такие, кто давал взятки 3-5 раз (8%) и более 5 раз (4%). Об этом свидетельствует интернет-опрос учащихся российских вузов, проведенный порталом для молодых специалистов Career.ru. Согласно данным опроса, в 68% вузов РФ студенты дают взятки. В каждом четвертом вузе взяточничество процветает (25% студентов сказали, что это обычное дело), в 43% взяточничество есть, но это не частое явление. Только в 32% вузов взяточничества нет.

Пожалуй, самым громким делом этого года стала «прокурорская» игорная история. Вот только один эпизод из этого дела: Басманный суд 13 июля предъявил обвинение бывшему заместителю прокурора Подмосковья Александру Игнатенко в получении взятки от организаторов незаконного игробизнеса в размере более 47 млн рублей. По итогам заседания суд принял решение о заочном аресте Игнатенко. Срок следствия по делу Александра Игнатенко и других прокурорских работников продлен до 4 ноября.

Сомнительные лавры

Как следует из исследования, проведенного в прошлом месяце Минэкономразвития и фондом «Общественное мнение» (ФОМ), самый высокий в России уровень бытовой коррупции отмечен в Краснодарском крае, в Воронежской и Калининградской областях. Самый низкий уровень коррупции отмечен в Еврейской АО, Курганской и Архангельской областях.

А согласно материалам, размещенным на сайте ФОМ 6 июня 2011 года, чаще всего на мздоимцев жалуются жители Кабардино-Балкарии (36% опрошенных лично сталкивались с госслужащими-взяточниками), Камчатки, Северной Осетии и Санкт-Петербурга (во всех — по 31%). Меньше всего проблем со взяточниками, согласно исследованию ФОМ, в Еврейской автономной области (5%), Томской и Тюменской областях (по 6%). В среднем по России 16% жителей сталкивались с коррупционерами.

Самой коррупционной сферой опрошенные граждане назвали госуслуги, предоставляемые ГИБДД (урегулирование ситуаций с получением прав, прохождением техосмотра, нарушением правил дорожного движения и т.п.). Общий объем взяток в этом секторе в прошлом году достиг 24,236 млрд рублей, по оценкам МЭРа. В секторе высшего образования показатель составил 20,783 млрд рублей, здравоохранения — 35,295 млрд рублей. Наиболее заметно вырос коррупционный рынок «обеспечения безопасности»: общая сумма взяток, полученных от граждан сотрудниками милиции, выросла с 2005 года почти в 13 раз — с 1 265 млн до 16 211 млн рублей.

Между тем, Москва всегда опережала регионы и продолжает лидировать по размеру подношений. Напомним, в феврале этого года и.о. начальника главного столичного следственного управления Следственного комитета РФ Вадим Яковенко сообщил, что средняя сумма взятки в Москве в 2010 году превысила 500 тысяч рублей. Анализу, впрочем, подверглись лишь те взятки, за которые чиновников в итоге привлекли к уголовной ответственности. «Причиненный их преступными действиями ущерб приблизился к 1,5 млрд рублей. Более трети этой суммы нам удалось на стадии следствия вернуть в бюджет», — отметил и.о. начальника столичного ГСУ СКР.

Всего, по данным ГСУ, в прошлом году в Москве было возбуждено свыше 760 уголовных дел коррупционной направленности, более 60 из них — в отношении 550 обвиняемых — уже направлены в суд. К ответственности привлечены 38 человек, обладающих особым правовым статусом.

Социологи обращают внимание на то, что только 4% респондентов считают, что органы власти делают все возможное, чтобы побороть коррупцию. При этом 40% участников опроса полагают, что органы власти делают мало в этой сфере. По мнению 19% опрошенных, чиновники вообще ничего не делают, чтобы искоренить взяточничество.

Ирина Рукина, член Координационного совета комитета по борьбе с коррупцией, отмечает, что рост размера взяток объясняется ростом риска для коррупционеров.

«Теневая экономика у нас резко превалирует над цивилизованной, белой экономикой. И это совершенно естественно, потому что не душили на корню, давали развиваться. В одной африканской стране дают самое замечательное, с моей точки зрения, определение коррупции: это всегда связь чиновников и бизнеса, «почеши мне спинку, я почешу тебе, и нам будет хорошо вместе». В Африке это так понимают, теперь и у нас так понимают, — говорит Ирина Рукина в интервью BFM.ru. — Принятие закона о противодействии коррупции было неизбежно, это было необходимо. Во всяком случае, дали определение коррупции и сказали, что с этим надо бороться. Но любой принимаемый закон имеет огромное количество подзаконных актов. И сам закон ничего не решает, наши законы рамочные, и правоприменительной практики нет».

По мнению эксперта, закон должен развиваться через совершенствование УК, закона об арбитражном судопроизводстве, об общем судопроизводстве, закона о полиции, о правоохранительных органах. «Нужно последовательно рамочные нормы закона о противодействии коррупции превращать в нормы абсолютно конкретных кодексов: вот статья, это подходит под эту статью, и вот это наказание. Без этого ни один закон не работает, — говорит BFM.ru Рукина. — И в данном случае это не сложно сделать».

Пока же о борьбе с коррупцией будут говорить, будут ставить задачи управлениям собственной безопасности и всем подобным службам, все люди, которые связаны с торговлей, госпоставками, госзакупками и пр., будут брать больше взяток.

«Люди, которые это делают [берут взятки], должны знать, что если они один раз попались, то никакой карьеры дальше государственной быть не может. И бизнес то же самое. Кстати, бизнес в неком таком особом положении, потому что он должен справиться с этой проблемой самостоятельно. Все бизнес-ассоциации должны раз и навсегда для себя выстроить систему поведения: больше чиновникам взяток не даем. И когда этих взяток не будет ни от кого — ни от равноудаленных, ни от ближнего круга — тогда система начнет сама по себе выздоравливать. А на сегодня бизнес без этого работать не может», — считает Ирина Рукина.