В ЕАО таможня не выпустила на экспорт незадекларированный пиловочник

Биробиджанская таможня выявила очередной факт недекларирования экспортируемых лесоматериалов. В этот раз в декларации на товары не было заявлено 3,9 кубометра пиловочника.

Декларация на товары была представлена российским участником внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на Биробиджанский таможенный пост. В ней к таможенному оформлению в связи с экспортом в КНР заявлялся пиловочник из ели аянской и пихты белокорой различного диаметра общим объемом 212,5 кубометров, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Биробиджанской таможни.

В ЕАО сотрудники таможенного поста провели досмотр экспортируемых лесоматериалов на соответствие сведений, указанных в декларации, и вывозимого количества лесоматериалов.

В декларации на товары было указано одно количество пиловочника, на экспорт направлялось другое количество. Так, на экспорт «шли» незадекларированными 28 бревен объемом 3,9 кубометра.

В отношении российского участника ВЭД возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ведется административное расследование.

В Еврейской автомномной области с начала года в Биробиджанской таможне по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования экспортируемых лесоматериалов было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.