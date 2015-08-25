Япония сотряслась от мощных взрывов

Более десяти взрывов прогремели вчера, 24 августа, в Японии на американской военной базе Кэмп Дзама, расположенной в г. Сагамихара на острове Хонсю, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ленту.Ru».

Местный телеканал уточнил, что «взрывы произошли рано утром 24 августа на одном из складов военной базы, после чего на объекте начался пожар».

По данным телевидения, на базе «дислоцированы I корпус Армии США в Японии, авиационный отряд "Ниндзя", 500-ая бригада военной разведки, сухопутные силы самообороны Японии и другие подразделения».

Напомним, что неделю назад мощные взрывы практически разрушили порт в китайском города Тяньцзинь. Этот взрыв считается одним из самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. Погибло более 100 человек, тысячи человек остались без крова, а большая территория оказалось заражена ядовитыми веществами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.