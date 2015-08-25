www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
АТР
Распечатать

Япония сотряслась от мощных взрывов

25 Августа 2015, 09:10 | Дальний Восток

Более десяти взрывов прогремели вчера, 24 августа, в Японии на американской военной базе Кэмп Дзама, расположенной в г. Сагамихара на острове Хонсю, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ленту.Ru».

Местный телеканал уточнил, что «взрывы произошли рано утром 24 августа на одном из складов военной базы, после чего на объекте начался пожар».

По данным телевидения, на базе «дислоцированы I корпус Армии США в Японии, авиационный отряд "Ниндзя", 500-ая бригада военной разведки, сухопутные силы самообороны Японии и другие подразделения».

Напомним, что неделю назад мощные взрывы практически разрушили порт в китайском города Тяньцзинь. Этот взрыв считается одним из самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. Погибло более 100 человек, тысячи человек остались без крова, а большая территория оказалось заражена ядовитыми веществами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: взрывы  армия сша  Япония  военный склад 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru