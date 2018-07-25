В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора

Восемнадцать тысяч долларов как не бывало

Из квартиры на Новом Арбате, где проживает 19-летняя Алиса Кожемяко, неизвестные похитили шкатулку с $18 тыс., сообщают источники в полиции

В центре Москвы обокрали квартиру, где проживает дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

В правоохранительные органы обратилась сама 19-летняя Алиса Кожемяко. Из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились $18 тыс., отметили источники.

Официальным подтверждением РБК пока не располагает.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог прокомментировать эту информацию. «Понятия пока не имею. Я на совещании в МЧС», — заявил он РБК на вопрос о краже в квартире его дочери в Москве.

В департаменте информационной политики правительства Сахалинской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о краже. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили РБК в департаменте.

Олег Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с 13 сентября 2015 года. До этого он в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности губернатора, а с октября 2008 до начала 2015 года — губернатором Амурской области. В Приморье у Кожемяко есть свои интересы. Супруга губернатора Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сын губернатора Никита КОЖЕМЯКО продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Источники Деловой газеты «Золотой Рог» отмечают, что смена акционеров прошла в рамках более масштабной сделки, в результате которой контроль над ПБТФ перейдет холдингу «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ.

Кроме того, на овощном рынке Приморского края грядет большой передел – место привычного всем приморцам бренда «Суражевский продукт» в ближайшей перспективе может занять новый игрок. Сын губернатора Сахалина Никита Кожемяко инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».