www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора

25 Июля 2018, 10:59 | Дальний Восток

Восемнадцать тысяч долларов как не бывало

Из квартиры на Новом Арбате, где проживает 19-летняя Алиса Кожемяко, неизвестные похитили шкатулку с $18 тыс., сообщают источники в полиции

В центре Москвы обокрали квартиру, где проживает дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

В правоохранительные органы обратилась сама 19-летняя Алиса Кожемяко. Из квартиры на Новом Арбате неизвестные похитили шкатулку, в которой хранились $18 тыс., отметили источники.

Официальным подтверждением РБК пока не располагает.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог прокомментировать эту информацию. «Понятия пока не имею. Я на совещании в МЧС», — заявил он РБК на вопрос о краже в квартире его дочери в Москве.

В департаменте информационной политики правительства Сахалинской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о краже. «Мы не обладаем такой информацией», — заявили РБК в департаменте.

Олег Кожемяко занимает пост губернатора Сахалинской области с 13 сентября 2015 года. До этого он в течение нескольких месяцев был исполняющим обязанности губернатора, а с октября 2008 до начала 2015 года — губернатором Амурской области. В Приморье у Кожемяко есть свои интересы. Супруга губернатора Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сын губернатора Никита КОЖЕМЯКО продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Источники Деловой газеты «Золотой Рог» отмечают, что смена акционеров прошла в рамках более масштабной сделки, в результате которой контроль над ПБТФ перейдет холдингу «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ.

Кроме того, на овощном рынке Приморского края грядет большой передел – место привычного всем приморцам бренда «Суражевский продукт» в ближайшей перспективе может занять новый игрок. Сын губернатора Сахалина Никита Кожемяко инвестирует 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кража  Сахалин  приморье  УК  кожемяко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • жалостливый12:43, 25.07.2018#

    Как жално девочку, теперь бедняжке, чтобы с голодухи не помереть, только на паперть или в фирму досуга. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru