Трое молодых людей пожарили яичницу на Вечном огне в Парке Славы в Киеве, чтобы привлечь внимание к «беспределу властей и чиновников», сообщили во вторник украинские СМИ. «20 июня молодые люди, представившиеся участниками арт-группы «Яйцо», жарили на Вечном огне три яичницы», - говорится в сообщении СМИ.

Таким спорным способом злоумышленники выразили поддержку активистке «Братства» Анне Синьковой, которая в декабре прошлого года совершила подобный поступок и в настоящее время находится под стражей, передает «Интерфакс». В центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве сообщили: «Назначена проверка. Если будет установлено, что такой факт имел место, то будут приняты соответствующие процессуальные решения».