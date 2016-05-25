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Жительница Камчатки перевела 4,5 млн рублей мошеннику-ловеласу из США

25 Мая 2016, 16:00 | Дальний Восток

Жительница Камчатки перечислила 4,5 миллиона рублей мошеннику, представившемуся ученым Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на краевое управление МВД России.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, которая сообщила, что в начале февраля познакомилась в соцсети с гражданином США. По словам потерпевшей, ее новый знакомый рассказал, что якобы работает над секретными проектами ЦЕРН на острове Аруба.

«В ходе общения на протяжении трех месяцев он путем обмана и злоупотребления доверием похитил у потерпевшей в общей сложности более четырех с половиной миллионов рублей. Женщина взяла кредит в банке, продала свою квартиру и одолжила у друзей. Она была уверена, что знакомый по переписке возьмет ее в жены и переедет с детьми в Петропавловск-Камчатский», — отметили в МВД.

Потерпевшая также рассказала, что ее возлюбленный пообещал перевести на открытый ею за 25 тысяч долларов счет в американском банке 1,5 миллиона долларов, которые ему якобы задолжал ЦЕРН. На эти средства женщина планировала приобрести более просторное жилье, чтобы ее будущий супруг смог разместиться там вместе со своими двумя сыновьями-подростками.

По факту обращения полиция начала проверку.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мошенник  МВД  Камчатка  США 



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Комментарии

  • 222217:04, 25.05.2016#

    А еще бабы обижаются когда их безмозглыми курицами называют.

  • Большой брат17:26, 25.05.2016#

    Чувак-красавчик! Не только бабам с мужиков бабло тянуть!!!!

  • Местный08:47, 26.05.2016#

    А ты явно из тех лошков, которые не могут отказать алчным бабам. Такое злорадство. . . :)

  • Виктория11:27, 26.05.2016#

    Мда, если ума у человека нет, то, как видно из статьи, с возрастом этот ум и не добавится (мозга нет, считай, калека).

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