На космодроме Восточный продолжают транжирить деньги, несмотря на личный контроль президента Путина

Амурские полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения 300 млн рублей на строительстве инфраструктуры космодрома Восточный, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Сыщики подозревают в организации аферы представителей Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), которые получили аванс на выполнение работ и потратили его на погашение кредита в одном из российских банков. В дирекции космодрома историю с хищением не комментируют.

Как выяснили «Известия», полицейские разбираются в длинной цепочке подрядчиков и субподрядчиков строительства космодрома, чтобы выяснить, куда пропадали миллиарды бюджетных денег. Такую проверку инициировал вице-премьер Дмитрий Рогозин, лично отвечающий перед президентом России за воплощение в жизнь глобального космического проекта.

— Сейчас правоохранители расследуют с десяток уголовных дел, связанных с различными финансовыми махинациями, допущенные руководством госкомпаний и их подрядных организаций, — рассказывает «Известиям» собеседник в правоохранительных органах. — И новое уголовное дело о махинациях с дорогами будет не последним.

По его словам, дирекция космодрома Восточный и ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России заключили госконтракт на строительстве в городе Углегорске жилья и инфраструктуры на сумму 13,56 млрд рублей. В свою очередь, ФГУП заключило договор субподряда с компанией «ВИП – СтройИнжиниринг» на 1,702 млрд рублей, а та привлекла к выполнению работ СК «Апогей». Эта строительная фирма должна была построить две автодороги протяженностью 2,3 км и 1,95 км. Сумма контракта составляла 570,4 млн рублей.

— В октябре 2014 года СК «Апогей», получив аванс 300 млн рублей, заключила субподряд с ВВСК и перечислила все эти деньги на ее счет в одном из московских банков, — рассказывает собеседник.

Однако, как установили ревизоры, строительство дорог так и не было начато. А деньги пошли на погашение кредитов ВВСК.

Сейчас сыщики устанавливают местонахождение руководителей ВВСК, чтобы выяснить, почему компания не выполнила свои договорные обязательства, а также определить остальных участников сомнительной сделки.

Между тем в базах ЕГЮРЛ содержится информация о пяти предприятиях с названием «Волго-Вятская строительная компания», зарегистрированных в Чувашии, Республике Марий Эл и Нижнем Новгороде. Четыре из них ничем выдающимся на строительном рынке себя не зарекомендовали и не имеют даже собственных сайтов. Информация есть только об одной Волго-Вятской строительной компании с офисом в Нижнем Новгороде и филиалом в Москве.

На официальном сайте этой ВВСК говорится, что В 2011 году оборот компаний группы составил около 4 млрд рублей.

«В настоящее время в группе компаний ВВСК работают более 1,7 тыс. человек. Штат инженерно-технических работников и служащих составляет более 3 тыс. человек.

Заказчиками ВВСК являются ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница) – Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и «Транснефть», — говорится на сайте ВВСК.

Визитной карточкой предприятия является его участие в проекте строительства Московского молодежного центра «Планета КВН», на открытии которого весной 2013 года присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Известиям» удалось дозвониться в нижегородский офис ВВСК. Однако в компании заявили, что они не участвуют в строительстве космодрома, а руководство, которое могло бы более подробно ответить на все вопросы, сейчас находится в командировке.

В центре повышенного общественного внимания космодром Восточный оказался в марте 2015 года, когда группа строителей из субподрядной организации «Стройиндустрия-С» приостановила работы и объявила голодовку с требованием погасить долги по зарплате. В тот же день из Севастополя с бастующими рабочими по телефону связался Дмитрий Рогозин. Вице-премьер призвал рабочих вернуться на работу и обещал наказать обидчиков.

6 апреля Рогозин лично посетил космодром и после разговора со строителями поручил уволить Дмитрия Савина, замглавы «Дальспецстроя» — госзаказчика строительных работ. Рогозин заявлял, что Савин скрыл проблему рабочих и устроил к себе жену, выплатив ей за месяц 800 тыс. рублей.

Кроме того, был задержан глава «Стройиндустрии-С» Сергей Терентьев. Прокуратура Амурской области возбудила против него уголовное дело, ему предъявлено обвинение по поводу невыплаты зарплаты свыше двух месяцев и растраты.

Между тем вопросы финансирования Восточного уже легли в основу нескольких уголовных дел, по самому громкому из которых в октябре прошлого года был арестован Юрий Хризман, бывший глава ФГУП «Главное управление специального строительства «Дальспецстрой». Его обвиняют по ч. 4, ст. 160 УК РФ — речь идет о присвоении и растрате, совершенных в составе преступной группы в особо крупном размере.

По последним данным, объемы предполагаемых хищений и нецелевых трат при строительстве космодрома достигают 16 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.