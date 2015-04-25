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На космодроме Восточный продолжают транжирить деньги, несмотря на личный контроль президента Путина

25 Апреля 2015, 14:37 | Дальний Восток

Амурские полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения 300 млн рублей на строительстве инфраструктуры космодрома Восточный, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Сыщики подозревают в организации аферы представителей Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), которые получили аванс на выполнение работ и потратили его на погашение кредита в одном из российских банков. В дирекции космодрома историю с хищением не комментируют.

Как выяснили «Известия», полицейские разбираются в длинной цепочке подрядчиков и субподрядчиков строительства космодрома, чтобы выяснить, куда пропадали миллиарды бюджетных денег. Такую проверку инициировал вице-премьер Дмитрий Рогозин, лично отвечающий перед президентом России за воплощение в жизнь глобального космического проекта.

— Сейчас правоохранители расследуют с десяток уголовных дел, связанных с различными финансовыми махинациями, допущенные руководством госкомпаний и их подрядных организаций, — рассказывает «Известиям» собеседник в правоохранительных органах. — И новое уголовное дело о махинациях с дорогами будет не последним.

По его словам, дирекция космодрома Восточный и ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России заключили госконтракт на строительстве в городе Углегорске жилья и инфраструктуры на сумму 13,56 млрд рублей. В свою очередь, ФГУП заключило договор субподряда с компанией «ВИП – СтройИнжиниринг» на 1,702 млрд рублей, а та привлекла к выполнению работ СК «Апогей». Эта строительная фирма должна была построить две автодороги протяженностью 2,3 км и 1,95 км. Сумма контракта составляла 570,4 млн рублей.

— В октябре 2014 года СК «Апогей», получив аванс 300 млн рублей, заключила субподряд с ВВСК и перечислила все эти деньги на ее счет в одном из московских банков, — рассказывает собеседник.

Однако, как установили ревизоры, строительство дорог так и не было начато. А деньги пошли на погашение кредитов ВВСК.

Сейчас сыщики устанавливают местонахождение руководителей ВВСК, чтобы выяснить, почему компания не выполнила свои договорные обязательства, а также определить остальных участников сомнительной сделки.

Между тем в базах ЕГЮРЛ содержится информация о пяти предприятиях с названием «Волго-Вятская строительная компания», зарегистрированных в Чувашии, Республике Марий Эл и Нижнем Новгороде. Четыре из них ничем выдающимся на строительном рынке себя не зарекомендовали и не имеют даже собственных сайтов. Информация есть только об одной Волго-Вятской строительной компании с офисом в Нижнем Новгороде и филиалом в Москве.

На официальном сайте этой ВВСК говорится, что В 2011 году оборот компаний группы составил около 4 млрд рублей.

«В настоящее время в группе компаний ВВСК работают более 1,7 тыс. человек. Штат инженерно-технических работников и служащих составляет более 3 тыс. человек.

Заказчиками ВВСК являются ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница) – Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и «Транснефть», — говорится на сайте ВВСК.

Визитной карточкой предприятия является его участие в проекте строительства Московского молодежного центра «Планета КВН», на открытии которого весной 2013 года  присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Известиям» удалось дозвониться в нижегородский офис ВВСК. Однако в компании заявили, что они не участвуют в строительстве космодрома, а руководство, которое могло бы более подробно ответить на все вопросы, сейчас находится в командировке.

В центре повышенного общественного внимания космодром Восточный оказался в марте 2015 года, когда группа строителей из субподрядной организации «Стройиндустрия-С» приостановила работы и объявила голодовку с требованием погасить долги по зарплате. В тот же день из Севастополя с бастующими рабочими по телефону связался Дмитрий Рогозин. Вице-премьер призвал рабочих вернуться на работу и обещал наказать обидчиков.

6 апреля Рогозин лично посетил космодром и после разговора со строителями поручил уволить Дмитрия Савина, замглавы «Дальспецстроя» — госзаказчика строительных работ. Рогозин заявлял, что Савин скрыл проблему рабочих и устроил к себе жену, выплатив ей за месяц 800 тыс. рублей.

Кроме того, был задержан глава «Стройиндустрии-С» Сергей Терентьев. Прокуратура Амурской области возбудила против него уголовное дело, ему предъявлено обвинение по поводу невыплаты зарплаты свыше двух месяцев и растраты.

Между тем вопросы финансирования Восточного уже легли в основу нескольких уголовных дел, по самому громкому из которых в октябре прошлого года был арестован Юрий Хризман, бывший глава ФГУП «Главное управление специального строительства «Дальспецстрой». Его обвиняют по ч. 4, ст. 160 УК РФ — речь идет о присвоении и растрате, совершенных в составе преступной группы в особо крупном размере.

По последним данным, объемы предполагаемых хищений и нецелевых трат при строительстве космодрома достигают 16 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: космодром  коррупция  Восточный 



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Комментарии

  • 77709:25, 26.04.2015#

    Как вы все не поймёте, что Путин УМЕР! Людмила Путина не захотела жить с двойниками, которых дёргает за ниточки США

  • 191711:02, 26.04.2015#

    После того как вован порубил винтом Л. А. стерхов он грохнулся об землю и повредил позвоночник. Теперь он недвижимый или плохо движимый. . .

  • vasya11:25, 26.04.2015#

    Ну, на фото к статье - это точно не Путин (см. старые фото 90-х годов). Подбородок совсем другой, даже ещё и с ямочкой. Может и твоя правда.

  • grinli19:36, 26.04.2015#

    Почему Вы думаете, что именно США, а не, например, колумбийский наркокартель?

  • блин09:26, 26.04.2015#

    Безнаказанность воровства в России достигло Африканских высот. Ну дадут 8 лет условно, ну и что?бабки и имущество то останутся.

  • мент в законе10:18, 26.04.2015#

    Бывший директор завода"Звезда" Рассомахин умыкнул 1. 5 миллиардов рублей. Его подельник Борбат Игорек скрывается в Америке. Все все знают. Никто его не ищет. Возникает извечный вопрос. Если украсть на заводе 3 кг гвоздей- тебя закатают лет на 5. Ну а если ты украл миллиард- ну вы все понимаете. И много. много вопросов, на которые уже нет желания искать ответы.

  • vasya11:22, 26.04.2015#

    " Если украсть на заводе 3 кг гвоздей- тебя закатают лет на 5. Ну а если ты украл миллиард. . . "За миллиард 8 лет условно (без конфискации), за 20 миллиардов - Герой России.

  • grinli19:38, 26.04.2015#

    Если каждый в стране украдет 3 кг гвоздей- России конец. А вот миллиарды присваивают специально отобранные люди и с тем расчетом, чтобы не разбаласировать бюджет. Я это к тому, что стихийное воровство карается по закону, а организованное- достойно всяческого поощрения. . . .

  • ЕдрЁныч12:08, 26.04.2015#

    Дак Царь то - Не НАСТОЯЩИЙ !!!

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