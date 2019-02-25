Японские рыбаки начали выдавливать российских, не дожидаясь мирного договора

Соответствующая жалоба на действия японцев в Дальневосточных морях направлена в Росрыболовство

Японские рыбаки выдавливают российских с промысла в территориальных водах РФ у Южных Курил. Об этом говорится в жалобе сахалинских рыбопромышленников, которая направлена в Росрыболовство, передает «Интерфакс». В документе отмечается, что японские рыбаки при этом создают опасную ситуацию в море для работающих там российских судов.

Обращение в Росрыболовство направила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО). Она подготовила его на основании докладов капитанов российских промысловых судов, у которых возникли сложности в работе в Кунаширском проливе. Капитаны констатируют, что японские рыбаки забирают все промысловые участки, практически вытесняют оттуда российский флот.

В АРСО агентству пояснили, что район, где по межправительственным соглашениям РФ и Японии ведут промысел минтая и трески японские рыбаки, является территориальными водами РФ. «Несмотря на отсутствие согласованных с РФ в текущем году сроков начала промысла для японской стороны в Кунаширском проливе, по факту японские суда в данном промысловом районе уже находятся», — отметили в организации. По докладам капитанов российских судов, ежедневно там ведут промысел до 20 и более японских рыболовецких шхун. Они докладывают, что японские рыбаки забирают все промысловые участки, где скапливается рыба в этом районе, выставляя там в хаотичном порядке множество сетей, пересекающих пути ведения промысла российских судов; сети японских рыбаков не оборудованы устройствами для обнаружения их судовой радиолокацией, что создает опасность наматывания сетей на винты российских судов. Пи этом на японских шхунах отсутствует АИС (автоматическая идентификационная система), из-за чего их невозможно идентифицировать, поэтому создается угроза безопасности мореплаванию (суда могут столкнуться). Эти и ряд других нарушений не дают работать российскому флоту в этом районе, подчеркнули в АРСО.