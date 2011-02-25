Судно-браконьер как "громоздкий вещдок" передано на реализацию по решению суда

Задержанное пограничниками в декабре 2009 года судно «Олимпик» под флагом Камбоджи, принадлежащее компании Universal shipping corporation Ltd., передано на реализацию как громоздкое вещественное доказательство.

Постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока, вынесшего этот вердикт, вступило в законную силу.

19 декабря 2009 г. рыбопромысловое судно «Олимпик» было задержано пограничным кораблем «Иван Леднев» в экономической зоне Российской Федерации. На его борту пограничники обнаружили свыше 43 тысяч особей незаконно добытого живого краба стригуна-опилио. Нанесенный ущерб составил почти 12,5 млн руб.

По факту незаконной добычи морских биологических ресурсов с использованием судна «Олимпик» дознавателями Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 253 УК РФ. К материалам дела в качестве вещественного доказательства было приобщено и указанное судно. Ему предписывалось находиться у арестпричала Пограничного управления ФСБ России в г. Находка Приморского края.

В январе 2010 года члены экипажа «Олимпика» разграбили судно, привели его в состояние, не отвечающее требованиям безопасности мореплавания, и бросили. После чего судовладелец потерял к «Олимпику» всякий интерес. На момент вынесения приговора по делу о браконьерстве, судно представляло уже реальную угрозу мореплаванию, и было на грани затопления.

Пограничное управление, оценив перспективы содержания «Олимпика», обратилось в суд с ходатайством о передаче судна, как громоздкого вещественного доказательства, издержки по обеспечению специальных условий хранения которого соизмеримы с его стоимостью, для реализации в соответствии с законодательством РФ. Представитель собственника судна, неоднократно уведомленный, на судебное заседание не явился и 14 февраля 2011 г. Фрунзенский районный суд г. Владивостока удовлетворил ходатайство пограничников.

Как сообщила "ЗР" Наталья РОНДАЛЕВА, сотрудник пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, принятое судом решение стало беспрецедентным в правоприменительной практике Пограничного управления, и на сегодняшний день не имеет аналогов в системе пограничных органов Российской Федерации.

Досье «ЗР»:

За последние три года судебные органы вынесли решения о конфискации в доход государства 10 промысловых судов, задержанных на участке Пограничного управления по Приморскому краю. В 2010 г. такие решения принимались по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношение 2 судов – шхун «Трояна» и «Перум».