Американский самолет-разведчик устроил беспредел у берегов Приморья

Как уже сообщалось, 22 мая из-за деятельности военно-воздушных сил США над Японским морем едва не столкнулись три самолета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В связи с инцидентом с участием американского самолета-разведчика у российской границы на Дальнем Востоке в Минобороны РФ вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США.

«Представителю министерства обороны США было указано, что 22 мая российскими средствами ПВО был обнаружен самолет-разведчик ВВС США RС-135, который осуществлял воздушную разведку над Японским морем вблизи государственной границы Российской Федерации», — передает «РИА Новости» сообщение Минобороны.

«В результате непрофессиональных действий экипажа американского самолета была создана опасность столкновения с воздушными судами гражданских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 мая над Японским морем неопознанное воздушное судно приблизилось на опасное расстояние к двум европейским лайнерам. Российские авиадиспетчеры были вынуждены изменить их эшелоны полетов. Неизвестный самолет, предположительно разведчик, не отвечал на попытки диспетчеров связаться с ним.

За последнее время авиацию стран НАТО регулярно засекают у границ РФ.

20 мая стратегический самолет-разведчик RC-135 Королевских ВВС Великобритании приблизился к побережью Калининградской области. Разведчик, вылетевший с авиабазы Милденхолл, в настоящее время выполняет задание в южной части Балтийского моря.

15 мая российский истребитель Су-27 направлен на перехват американского самолета-разведчика RC-135V, который приблизился к побережью Калининградской области.

10 мая стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границе Калининградской области. Он совершил полет в южной части Балтийского моря. Об этом заявили авиационные порталы, которые проводят отслеживание военной авиации.

21 апреля российский реактивный истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет морской разведки Boeing P-8 Poseidon в районе полуострова Камчатка. Об этом сообщило американское сетевое издание Washington Free Beacon со ссылкой на представителя тихоокеанского командования Вооруженных сил США Дэйва Бенхэма.

17 апреля представитель европейского командования ВС США Дэнни Эрнандес заявил о «беспорядочных и агрессивных маневрах» истребителя ВВС РФ Су-27, который якобы перехватил самолет США RC-135 над акваторией Балтийского моря.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.