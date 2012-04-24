Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Сахалинские сейсмологи во вторник, 24 апреля, зарегистрировали в районе южных Курил подземный толчок магнитудой 5,1, сообщил РИА новости представитель сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник в 7.54 сахалинского времени (23.54 мск) в Тихом океане возле южных Курил на глубине - около 100 километров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ощущаемость подземного толчка составила 2 балла в поселке Южно-Курильске и 2-3 балла в селе Малокурильске.

РИА Новости.