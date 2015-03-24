Пожар на Комсомольском НПЗ не привел к срывам поставок топлива

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит НК "Роснефть" после пожара 21 марта работает в штатном режиме, срыва поставок топлива не предвидится.

В пресс-службе завода отметили, что пожар не нанес экологического ущерба. В настоящее время в случившемся разбирается специальная комиссия, созданная на заводе из экспертов.

Напомним, пожар на территории ООО "РН-Комсомолький НПЗ" произошел вечером 21 марта. Загорелась установка гидроочистки дизельного топлива. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Тушили возгорание более 70 человек.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.