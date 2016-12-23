На Чукотке вынужденно сел вертолет Ми-8 с шестью пассажирами

Вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились шесть человек, совершил вынужденную посадку на Чукотке из-за технических проблем, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, в 219 километрах юго-западнее населенного пункта Кепервеем вынужденно сел из-за отказа гидравлики вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек

По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет принадлежит компании "ЧукотАвиа". К месту вынужденной посадки готовится вылететь поисковая группа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.