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На Чукотке вынужденно сел вертолет Ми-8 с шестью пассажирами
23 Декабря 2016, 15:45 | Дальний Восток
Вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились шесть человек, совершил вынужденную посадку на Чукотке из-за технических проблем, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, в 219 километрах юго-западнее населенного пункта Кепервеем вынужденно сел из-за отказа гидравлики вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек
По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет принадлежит компании "ЧукотАвиа". К месту вынужденной посадки готовится вылететь поисковая группа.
Автор: РИА Новости
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