На Дальнем Востоке откроют памятник убитым животным

Хабаровский скульптор Ольга Фармаковская готовится создать памятник пострадавшим от рук живодерок животным. По ее словам, уже готов эскиз будущей скульптуры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"На нем два щенка и кошка. Я их воссоздала по фотографиям в интернете - это серый щенок и кремовый по кличке Эмма. На постаменте хочу написать "Если человек чувствует боль, он жив. Если человек чувствует чужую боль, он человек". Памятник буду лепить из бетона", - рассказала она порталу «Утро.Ru».

Композиция будет невысокой - приблизительно полметра, установят ее на полутораметровый постамент. Работу Фармаковская выполнит бесплатно, художнице нужны только материалы.

История с хабаровскими живодерками произошла в октябре этого года. Тогда две 17-летние девушки опубликовали на своих страницах в соцсетях фотографии издевательств над животными, которых они брали в "добрые руки" у ничего не подозревающих хозяев.

Следственный комитет взял расследование под свой контроль. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". По предварительным данным, жертвами девушек стали минимум 15 животных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.