Риск затопления аэропорта беспокоит игроков туристического рынка Таиланда

Число погибших в результате наводнений в Таиланде достигло 342 человек. Как сообщил 21 октября, департамент по предупреждению стихийных бедствий королевства, смыли не менее 300 дорог и шоссе, затоплены тысячи предприятий, в том числе шесть крупных индустриальных зон. Мощнейшие наводнения продолжаются в 28 из 76 провинций страны.

Без жилья остались сотни тысяч человек. Ущерб от стихийного бедствия составляет от 6 до 12 млрд долларов. Речь идет лишь о предварительных цифрах.

Премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават заявила, что правительство решило откачивать воду по каналам через восточные районы столицы. В семи районах на востоке Бангкока жителям предписано подготовиться к возможным затоплениям.

Уровень воды на улицах столицы

Таиланда может подниматься до 1,2 метра.



Если план кабинета сработает, центральные – самые густонаселенные районы столицы – удастся спасти от наводнения. Однако предсказать, выдержат ли дамбы и насыпи натиск воды в центральной и западной части столицы, эксперты пока не берутся. По словам специалистов, сейчас трудно сказать, как будут в дальнейшем развиваться события. Горожане готовятся к худшему. Многие уже окружили свои дома мешками с песком, а с полок магазинов исчезли питьевая вода, рис и консервы.

Власти Таиланда заявили, что главный

аэропорт страны «Суварнабхуми»

не должен пострадать от наступающей

с севера страны воды,



поскольку его защищает 3,5-метровые заграждения. Однако именно риск затопления аэропорта больше всего беспокоит игроков туристического рынка Таиланда. «Если правительство не сможет улучшить ситуацию, мы можем не увидеть высокий туристический сезон в этом году», — передает газета Bangkok Post слова одного из отельеров.

Российский МИД порекомендовал гражданам РФ, находящимся в Таиланде, избегать посещения пострадавших от наводнения районов этой страны, отметив, что ситуация «в популярных туристических центрах — городе Паттайя, островах Пхукет, Самуй, Чанг — опасений не вызывает, угрозы затопления там сейчас нет».

Однако прогнозы синоптиков все же обнадеживают. Как ожидается, аномальные по объему выпадающих осадков сезонные дожди, по всей видимости, постепенно прекратится, после чего наступит прохладный сухой сезон, который обычно начинается в Таиланде в середине октября. По информации метеорологов, в этом году на территорию страны в сезон дождей выпало в три раза больше осадков, чем обычно.

Тем временем Япония готова оказать помощь переживающему наводнение Таиланду. Премьер-министр Японии Ёсихико Нода дал распоряжение кабинету министров подготовить план помощи Таиланду. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Осаму Фудзимура. «Мы никогда не забудем той помощи, которую оперативно, силами всей страны оказал нам Таиланд. Мы не обманем надежд Таиланда и в кратчайшие сроки разработаем меры помощи», - сказал Фудзимура.

Под водой в результате наводнения в Таиланде оказались производственные мощности и станки таких японских компаний как Sony, Canon, Toyota, Honda, Nikon, Casio и других. Остановка производства продукции японских предприятий в Таиланде может обернуться перебоями в поставках деталей по всему миру.

Как сообщал Gudok.Ru, распродажи «горящих», а точнее уже «затопленных» путевок и туров в Таиланд продолжаются. Агентства и операторы готовы предоставить любому желающему возможность отправиться на отдых в экзотическую страну несмотря на то, что ее большая часть погрузилась под воду. Министр туризма и спорта Таиланда Чумпхон Силала-Ача заявил что приезжающие в страну туристы не испытывают никаких неудобств от наводнения. «Туристы не пользуются затопленными дорогами, не путешествуют по полуразрушенной стране, оставаясь в автономных курортных зонах.

Под водой оказалась не только Юго-Восточная Азия. Необычайно сильные дожди вызвали наводнение в Центральной Америке, затронувшее Коста-Рику, Гватемалу, Никарагуа, Гондурас и Сальвадор. В последнем из перечисленных государств стихия выгнала из своих жилищ более 20 тысяч человек. Все они эвакуированы во временные лагеря, где ожидают гуманитарной помощи. По последним данным число жертв наводнения в Сальвадоре составляет 32 человека. Президент страны Маурисио Фунес обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи. Как сообщается на сайте правительства Сальвадора, США уже предоставили стране 50 000 долларов на топливо для эвакуационного транспорта.

Другие районы центральной Америки пострадали не меньше: до сих пор продолжаются сезонные ливни в Никарагуа, Панаме, Гватемале и соседних государствах. В безопасные районы вывезены уже почти 100 тысяч человек. 84 человека погибли в результате бедствия, еще 9 числятся пропавшими без вести.