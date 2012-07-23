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Скончался от рака известный актер театра и кино
23 июля, ZRPRESS. 22 июля на 71 году жизни скончался знаменитый советский и украинский актер, народный артист СССР Богдан Ступка, сообщает украинское агентство УНИАН.
Смерть актера наступила в шесть часов утра. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в семье Богдана Ступки, актер скончался после приступа, случившегося на фоне запущенной стадии рака.
"В январе у отца обнаружили рак кости, - рассказал сын Богдана Ступки Остап. - Он не любил жаловаться, поэтому об этом мало кто знал. Все эти месяцы болезнь быстро прогрессировала, и вот несколько дней назад ему стало совсем плохо".
Несмотря на все усилия врачей, спустя два дня у актера случился сердечный приступ. "В ночь с 21 на 22 июля у него случился удар, за которым последовала кома, - рассказали в клинике "Феофания". - Вывести его из критического состояния нам не удалось. Богдан Ступка умер от острой сердечной недостаточности".
Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в поселке Куликов Жолковского района Львовской области. Свою актерскую деятельность он начал в 1960 году во Львовском УАДТ имени М. К. Заньковецкой.
Дебют Богдана Ступки в кино состоялся в 1970 году в фильме «Мир хижинам – война дворцам». В общей сложности фильмография актера насчитывает более 100 фильмов, включая документальное кино и участие в озвучивании анимационных кинолент.
Ступка является лауреатом многих кинематографических и театральных премий, в частности «Хрустальная Турандот», «Ника», «Золотой орел», «Триумф». Среди последних картин актера значатся такие киноленты, как «Тарас Бульба», «Дом», «Вчера закончилась война» и другие.
В период с 1999 по 2001 годы артист занимал должность министра культуры и искусств в правительстве Виктора Ющенко. В 2011 году Богдан Ступка отметил 70-летие. Незадолго до своего юбилея ему было присвоено звание Героя Украины.
«Золотой Рог».
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