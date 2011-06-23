В Магадане убит главный редактор телекомпании "Колыма +" Анатолий Битков

Следственным отделом по городу Магадана следственного управления Следственного комитета по Магаданской области по факту обнаружения тела главного редактора региональной телекомпании «Колыма Плюс» с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Магаданской области Вячеслав Каночкин, установлено, что утром 22 июня 2011 года, в квартире одного из домов по улице Горького в городе Магадане, обнаружено тело 37-летнего Анатолия Биткова с явными признаками насильственной смерти. В этой связи на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия на шее и теле потерпевшего, обнаружены множественные телесные повреждение в виде колото-резанных ран, от которых, предположительно, наступила его смерть. В ходе расследования отрабатываются все возможные версии, основная из которых - убийство на бытовой почве. Будет также проверена версия о совершении убийства в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные и иные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого, обстоятельств произошедшего, сообщает "Колыма.ru".

Расследование уголовного дела продолжается.

Анатолий БИТКОВ - Член Союза журналистов РФ. Автор и ведущий информационных, публицистических и аналитических телепрограмм.