Приморские врачи-онкологи, осужденные за хищения, получили на троих 16 лет и 6 мес. лишения свободы условно

В Приморском крае вступил в законную силу приговор в отношении врачей – онкологов, незаконно получавших денежные средства от нуждающихся в онкологической помощи.

23 мая судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда в кассационном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении врачей ГУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», осужденных Советским районным судом гор.Владивостока за совершение мошеннических действий в составе организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ).

По приговору суда Александр Полежаев, Александр Долгунов и Николай Силин признаны виновными в том, что являясь сотрудниками онкологического диспансера, неоднократно совершали хищения денежных средств пациентов, имевших направление на прохождение лечения в хирургическом торакальном отделении, а также их родственников.

Указанные лица, используя свое служебное положение, умышленно сообщали пациентам заведомо ложные сведения о необходимости заплатить за госпитализацию в отделение, проведение оперативного вмешательства наиболее квалифицированным специалистом, использование лучшего наркоза и качественное проведение операции.

Сумма требуемых денежных средств зависела от материального положения больного и его родственников, а также от вида и сложности назначенного лечения, и составляла от 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Получив согласие на передачу денег, заведующий торакальным отделением - Полежаев, ставил пациента или его родственников в известность о необходимости передачи денег заведующему отделением анестезиологии и реанимации – Долгунову, либо анестезиологу-реаниматологу этого отделения – Силину. Последние предупреждались заведующим о размере денежных средств, которые они должны были получить.

От преступных действий врачей потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. Действуя по описанной выше схеме, Полежаев совершил 18 таких преступлений, Долгунов – 11 эпизодов мошенничества, Силин принял участие в 9 преступлениях.

С учетом изменений, внесенных кассационной инстанцией, Полежаев осужден к 6 годам лишения свободы условно со штрафом 130 тыс. рублей; Долгунов - к 5 годам 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. рублей. Силин приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тыс. рублей, сообщила "ЗР" Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.