Хабаровчанин месяц грабил офисы ради абонемента в спортивный зал

В течение одного месяца ранее судимый житель Хабаровска совершил четыре разбойных нападения на офисы компании экспресс-займов и салон сотовой связи, причинив ущерб на сумму около 170 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу УВД по Хабаровскому краю.

Награбленное он использовал на приобретение абонемента в спортивный зал, часть похищенных денег потратил на одежду и развлечения.

Злоумышленник действовал по одному сценарию: входил в павильон и под угрозой ножа требовал у работников компании имевшуюся в кассе наличность. Чтобы скрыть лицо, подсудимый надевал солнцезащитные очки и шарф. Получив деньги, налетчик скрывался.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали злоумышленника с поличным через несколько минут после совершения очередного преступления. На этот раз объектом разбоя стал офис компании экспресс-кредитов, расположенный на остановке общественного транспорта «Большой аэродром». В тот раз добычей злоумышленника стали почти 90 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 19-летний ранее судимый житель краевого центра. На допросе он признался в совершении преступлений. В ходе личного досмотра у него были изъяты складной нож, солнцезащитные очки, а также похищенные во время последнего нападения деньги.

В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время следственных мероприятий все потерпевшие уверенно опознали налетчика. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключение было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Решением Железнодорожного районного суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет заключения в колонии общего режима.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.