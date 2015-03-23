www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Хабаровчанин месяц грабил офисы ради абонемента в спортивный зал

23 Марта 2015, 14:35 | Дальний Восток

В течение одного месяца ранее судимый житель Хабаровска совершил четыре разбойных нападения на офисы компании экспресс-займов и салон сотовой связи, причинив ущерб на сумму около 170 тысяч рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу УВД по Хабаровскому краю.

Награбленное он использовал на приобретение абонемента в спортивный зал, часть похищенных денег потратил на одежду и развлечения.

Злоумышленник действовал по одному сценарию: входил в павильон и под угрозой ножа требовал у работников компании имевшуюся в кассе наличность. Чтобы скрыть лицо, подсудимый надевал солнцезащитные очки и шарф. Получив деньги, налетчик скрывался.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали злоумышленника с поличным через несколько минут после совершения очередного преступления. На этот раз объектом разбоя стал офис компании экспресс-кредитов, расположенный на остановке общественного транспорта «Большой аэродром». В тот раз добычей злоумышленника стали почти 90 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 19-летний ранее судимый житель краевого центра. На допросе он признался в совершении преступлений. В ходе личного досмотра у него были изъяты складной нож, солнцезащитные очки, а также похищенные во время последнего нападения деньги.

В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время следственных мероприятий все потерпевшие уверенно опознали налетчика. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключение было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Решением Железнодорожного районного суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет заключения в колонии общего режима.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: налетчик  офис  грабитель  УВД  спортивный зал  Хабаровск 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru