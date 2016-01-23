Экс-губернатору Сахалина шьют очередное дело

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин стал фигурантом нового уголовного дела о взяточничестве, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пока он проходит по нему в качестве подозреваемого.

По версии следствия, Хорошавин через посредников требовал откаты у кандидатов на выборах депутатов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взятки оценивается в 40 млн рублей. Сам экс-губернатор свою вину категорически отрицает и отказывается общаться со следователями, пишут «Известия».

По словам адвоката Хорошавина Ивана Миронова, его подзащитный не признал свою вину по новому уголовному делу и отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющей гражданам не свидетельствовать против себя и близких.