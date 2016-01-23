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Экс-губернатору Сахалина шьют очередное дело

23 Января 2016, 10:21 | Дальний Восток

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин стал фигурантом нового уголовного дела о взяточничестве, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Пока он проходит по нему в качестве подозреваемого.

По версии следствия, Хорошавин через посредников требовал откаты у кандидатов на выборах депутатов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взятки оценивается в 40 млн рублей. Сам экс-губернатор свою вину категорически отрицает и отказывается общаться со следователями, пишут «Известия».

По словам адвоката Хорошавина Ивана Миронова, его подзащитный не признал свою вину по новому уголовному делу и отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющей гражданам не свидетельствовать против себя и близких.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: откат  суд  Сахалин  взятка  УК  уголовное дело  хорошавин 



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Комментарии

  • 444414:15, 23.01.2016#

    Сейчас жалеет что не делился.

  • Приморец10:28, 24.01.2016#

    Наш то Белобров делился и выскочил легко.

  • Псевдоним15:22, 23.01.2016#

    Интересно, общались с сахалинцами, наоборот, говорят достаточно нормальный у них был губернатор. Просто местный и вся власть местная, теперь все под себя мск забирает, раскупает, пилит. Что-то напоминает?А кому верить сми или тем знакомым, везде и доводы аргументированные и логичные.

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