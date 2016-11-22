Японскую Фукусиму вновь трясет

В восточной части Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщает метеорологическое агентство страны. В некоторых районах начинается эвакуация местных жителей из-за угрозы цунами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эпицентр землетрясения находится в 76 км от Иваки — центрального города в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции, пишет РБК. Власти объявили угрозу цунами, сейсмологи заявляют в возможности волн от одного до трех метров в восточной Японии на побережье Тихого океана, наибольший удар ожидается в префектуре Фукусима.

Также власти страны принимают экстренные меры в префектурах восточного побережья Мияги, Ибараки, Иватэ, Тиба и Аомори. При канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ, который в настоящее время находится в Аргентине, правительство создало штаб по сбору экстренной информации о случившемся.

В связи с угрозой цунами японские компании в экстренном порядке проверяют состояние национальный атомных электростанций. В частности, оператор TEPCO проводит проверку состояния АЭС «Фукусима-1». Также в экстренном режиме работают АЭС «Онагава» и «Токай», расположенные в северо-восточном регионе страны. В настоящее время работа всех атомных станций идет в штатном режиме.

Агентство Kyodo уточняет, что прошедшее землетрясение не вызвало аномалий на «Фукусиме-1», которая находится в замороженном состоянии из-за проводимых с 2011 года работ по ликвидации последствий аварии.

Национальная железнодорожная компания JR East в своем Twitter сообщила о приостановке движения своих скоростных поездов на северо-востоке Японии. В настоящее время по всем направлениям движения в этой части страны проводится проверка систем безопасности.

Это первое сильное землетрясение, которое произошло в Японии с сентября, когда почти одновременно произошли два мощных толчка магнитудой от 5,2 до 6,0 на островах Хоккайдо и Окинава. До этого серия землетрясений произошла в апреле, она стала сильнейшей с 2011 года, когда погибли 16 тыс. человек и случилась авария на атомной электростанции «Фукусима-1». Магнитуда апрельских толчков оценивалась от 6,5 до 7,3, пострадали более 1 тыс. человек.

Через все острова Японии проходит Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо длиной в 40 тыс. км. В этом регионе происходит до 90% всех землетрясений на Земле.