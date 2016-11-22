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Японскую Фукусиму вновь трясет

22 Ноября 2016, 09:11 | Дальний Восток

В восточной части Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, сообщает метеорологическое агентство страны. В некоторых районах начинается эвакуация местных жителей из-за угрозы цунами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эпицентр землетрясения находится в 76 км от Иваки — центрального города в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции, пишет РБК. Власти объявили угрозу цунами, сейсмологи заявляют в возможности волн от одного до трех метров в восточной Японии на побережье Тихого океана, наибольший удар ожидается в префектуре Фукусима.

Также власти страны принимают экстренные меры в префектурах восточного побережья Мияги, Ибараки, Иватэ, Тиба и Аомори. При канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ, который в настоящее время находится в Аргентине, правительство создало штаб по сбору экстренной информации о случившемся.

В связи с угрозой цунами японские компании в экстренном порядке проверяют состояние национальный атомных электростанций. В частности, оператор TEPCO проводит проверку состояния АЭС «Фукусима-1». Также в экстренном режиме работают АЭС «Онагава» и «Токай», расположенные в северо-восточном регионе страны. В настоящее время работа всех атомных станций идет в штатном режиме.

Агентство Kyodo уточняет, что прошедшее землетрясение не вызвало аномалий на «Фукусиме-1», которая находится в замороженном состоянии из-за проводимых с 2011 года работ по ликвидации последствий аварии.

Национальная железнодорожная компания JR East в своем Twitter сообщила о приостановке движения своих скоростных поездов на северо-востоке Японии. В настоящее время по всем направлениям движения в этой части страны проводится проверка систем безопасности.

Это первое сильное землетрясение, которое произошло в Японии с сентября, когда почти одновременно произошли два мощных толчка магнитудой от 5,2 до 6,0 на островах Хоккайдо и Окинава. До этого серия землетрясений произошла в апреле, она стала сильнейшей с 2011 года, когда погибли 16 тыс. человек и случилась авария на атомной электростанции «Фукусима-1». Магнитуда апрельских толчков оценивалась от 6,5 до 7,3, пострадали более 1 тыс. человек.

Через все острова Японии проходит Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо длиной в 40 тыс. км. В этом регионе происходит до 90% всех землетрясений на Земле.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: цунами  разлом  Фукусима  землетрясение  Япония  АЭС  магнитуда 



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Комментарии

  • RIO11:42, 22.11.2016#

    Dear Editors, I am writing to point out that you use a wrong photograph in the article "Японскую Фукусиму вновь". As a Japanese business person working in Vladivostok, I would kindly request you to remove this "sensational, but wrong" photo from your article soonest. This photo was taken on 11th March 2011 after just few hours of The Great East Japan Earthquake. This chemical facility is located in Chiba prefecture of Tokyo Bay (200 km away of Fukushima) and the fire was caused by vibration of earthquake, not by Tsunami. And you may, of course" know that there was no fire caused by the earthquake of today. Thank you. Ryo Kawabe

  • RIO11:44, 22.11.2016#

    Dear Editors, I am writing to point out that you use a wrong photograph in the article "Японскую Фукусиму вновь". As a Japanese business person working in Vladivostok, I would kindly request you to remove this "sensational, but wrong" photo from your article soonest. This photo was taken on 11th March 2011 after just few hours of The Great East Japan Earthquake. This chemical facility is located in Chiba prefecture of Tokyo Bay (200 km away of Fukushima) and the fire was caused by vibration of earthquake, not by Tsunami. And you may, of course" know that there was no fire caused by the earthquake of today. Thank you. Ryo Kawabe

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