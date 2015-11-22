В Японском море найдены несколько лодок с мертвыми телами

Деревянная лодка неизвестной государственной принадлежности с шестью телами была обнаружена японской службой безопасности на море у берегов префектуры Исикава, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на международные информагентства.

Всего было обнаружено три деревянные лодки, сообщило агентство Киодо. Две были вытащены на берег в пятницу, в одной из них обнаружены тела четырех человек. В субботу сотрудникам службы безопасности на море удалось извлечь третью лодку, в ней находились тела еще шести человек. Таким образом, в лодках, унесенных течением к берегам префектуры Исикава, всего находились тела 10 человек.

Государственная принадлежность лодок неизвестна, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Однако случаи, когда у берегов Японии появляются северокорейские рыболовецкие баркасы, не редкость. Иногда это рыбаки, попавшие в шторм и унесенные волнами случайно, иногда - граждане КНДР, решившие искать лучшей доли в Южной Корее.