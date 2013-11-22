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В Амурской области таможенники задержали гражданина КНР с трепангом в карманах

22 Ноября 2013, 18:44 | Дальний Восток
В Приамурье на пассажирском направлении международного пункта пропуска «Благовещенск-Хэйхэ» при проведении таможенного контроля физических лиц, выезжающих за границу, с применением служебно-розыскной собаки и с помощью рентген-установки, благовещенскими таможенниками обнаружен товар, сокрытый от таможенного контроля.
 
В принадлежащей гражданину Китайской Народной Республики верхней одежде были выявлены вывозимые предметы животного происхождения в количестве 15  штук, которые не были заявлены в пассажирской таможенной декларации по установленной форме.

Согласно  заключению специалиста Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области вывозимый гражданином Китая товар, является морским огурцом - «трепангом», в сушеном виде.

В отношении гражданина КНР возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и части 1 статьи 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по фактам недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений на его вывоз.

Предмет правонарушения изъят. По результатам экспертизы будут прияты меры ответственности к нарушителю таможенного законодательства.

Досье ZRPRESS: Дальневосточный трепанг - вид иглокожих из класса голотурий. Обитает в северной части Жёлтого и Восточно-Китайского морей, большей части побережья Японского моря, в восточном побережье Японии и самой южной части Охотского моря в прибрежной зоне Курил и южнее центрального Сахалина. Используется для приготовления морских салатов. Экспортируется в сушеном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухне.

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги: трепанг  таможня  Амурская область  КНР 



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