Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Амурской области таможенники задержали гражданина КНР с трепангом в карманах
Согласно заключению специалиста Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области вывозимый гражданином Китая товар, является морским огурцом - «трепангом», в сушеном виде.
В отношении гражданина КНР возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и части 1 статьи 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по фактам недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений на его вывоз.
Предмет правонарушения изъят. По результатам экспертизы будут прияты меры ответственности к нарушителю таможенного законодательства.
Досье ZRPRESS: Дальневосточный трепанг - вид иглокожих из класса голотурий. Обитает в северной части Жёлтого и Восточно-Китайского морей, большей части побережья Японского моря, в восточном побережье Японии и самой южной части Охотского моря в прибрежной зоне Курил и южнее центрального Сахалина. Используется для приготовления морских салатов. Экспортируется в сушеном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухне.
Новости тематики
- Япония готовится загадить Тихий океан
- "Черные лесорубы" продолжают опустошать приморскую тайгу
- Олень мигрировал из Японии в Россию
- В нацпарке "Бикин" у браконьера изъято 50 капканов, оружие и патроны
- Японскую Фукусиму вновь трясет
- На Сахалине дети до смерти избили детеныша ларги
- На Дальнем Востоке ради отдыхающих снесут 14 коттеджей местной элиты
- Первый юбилей японского Чернобыля (фоторепортаж)
- На Сахалине произошел крупный разлив нефти
- Медведь устроил погром в торговом центре, а потом двинулся к детскому саду...
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью