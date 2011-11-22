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Сухогруз "Восточный ангел" терпит бедствие у берегов Дальнего Востока
На Чукотке идет подготовка к операции по откачке топлива с южнокорейского сухогруза, который терпит бедствие в Беринговом море гореть у Мыса Военных топографов.
В минувшую среду на судне произошел пожар. Сухогруз выбросило на мель. Огонь вспыхнул в трюме судна, а затем перекинулся на рыбный цех. Команда пыталась потушить пожар своими силами, но ей это не удалось. В 20:40 по московскому времени аварийное судно встало на якоря в 14 милях от берега в Анадырском заливе. Экипаж - 89 граждан Южной Кореи, Индонезии, Китая, Бирмы, а также российский инспектор Госморинскпекции, работавший на судне, погрузились на спасательные плоты и покинули горящий траулер. Один человек - cтарший помощник капитана - пропал без вести.
"Ориентал Эйнджел" (Oriental Angel), то есть "Восточный ангел" несколько дней простоял на якоре в нейтральных водах Берингова моря и оказалось вдруг выброшенным на мель у берегов Чукотки.
Примерные координаты, которые сообщило другое корейское судно-поисковик, - единственный навигатор. Штормовой ветер со снегом, волна 4 балла, видимость ограничена. "Судно стоит левым бортом к берегу, в сотне метров от мыса. Видно задымление", - говорит капитан морских портов Чукотки Игорь Турищев.
Горит рыбная мука. Но на борту аварийного сухогруза более тысячи тонн нефтепродуктов: масло, мазут, дизельное топливо. Есть опасность, что неуправляемое судно разобьется о камни и солярка вытечет в море. Тогда в зоне бедствия окажутся артель рыбаков и реки, куда на нерест заходит лосось.
Откачать топливо может только специальное спасательное судно. Его уже вызвали с Сахалина, при хорошей погоде дорога займет не меньше девяти суток.
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