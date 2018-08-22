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Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
22 Августа 2018, 15:53 | Дальний Восток
Неадекват летел в алмазную столицу России
32-летний москвич, устроивший пьяный дебош в бизнес-классе самолета, летевшего из Москвы в Мирный (Якутия), арестован на два месяца.
«По ходатайству следствия в Якутии арестован на два месяца 32-летний москвич, устроивший дебош на борту самолета ТУ-154 Домодедово - Мирный, а затем буянивший в отделе полиции», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Неадеквату предъявлено обвинение в хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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