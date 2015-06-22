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Нового генерального директора порта Поронайск не пускают в порт
Нового генерального директора порта Поронайск не пропускают на территорию порта сотрудники охраны, контролируемой братьями Сварчевскими. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе морского порта Поронайск.
Сегодня, 22 июня 2015 года на территорию порта Поронайск не был допущен избранный 19 июня Советами директоров ООО «Морской порт Поранайск» и ООО «Поронайский стивидор» новый генеральный директор порта Алексей Ферт.
Проходная была блокирована людьми без опознавательных знаков, представившимися охраной порта. Судя по всему, это сотрудники ЧОПа, действующие по заказу бывшего руководства поронайского порта, во главе с братьями Сергеем и Виктором Сварчевскими.
Вооруженные спецсредствами люди не предложили никаких объяснений представителям новой администрации. В настоящий момент на проходную приехали сотрудники полиции, которые проводят работу по прояснению обстановки.
Буквально сегодня должна была стартовать программа модернизации и реконструкции поронайского порта, под которую новому генеральному директору удалось получить инвестиционные обязательства. Она предусматривала строительство на территории порта современного многофункционального объекта транспортной и логистической инфраструктуры.
В ее рамках планируется ремонт и реконструкция имеющейся портовой инфраструктуры, причальных сооружений, кранового хозяйства, а затем поэтапное проектирование и строительство:
- складских помещений, холодильников для нужд рыболовецких судов, затем доведение их до уровня полноценного рыбного терминала;
- терминала генеральных грузов;
- терминала навалочных грузов;
- бункеровочного терминала;
- пассажирского вокзала для обслуживания персонала морских нефтегазовых произодственно-добывающих платформ;
- судоремонтных мощностей.
Параллельно со строительством будут проведены дноуглубительные работы в акватории порта, которые позволят увеличить тоннаж и осадку принимаемых судов. В результате реализации программы объем перевалки грузов вырастит с текущих «нулевых» показателей до 3 млн тонн в год.
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