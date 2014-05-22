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На Комсомольском НПЗ произошел пожар

22 Мая 2014, 12:27 | Дальний Восток

По данным СМИ, 21 мая 2014 года в одном из цехов Комсомольского НПЗ произошло возгорание насосной установки. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

Ответственность владельца Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, на котором произошел пожар, застрахована в ОАО «СОГАЗ» по договору обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО).

«В отношении нефтеперерабатывающего завода действует договор обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов. Страховая сумма составляет 10 млн рублей. СОГАЗ готов осуществить страховую выплату родственникам погибшего, состоящим на иждивении, в соответствии с законом и договором страхования», – сообщил первый заместитель председателя правления СОГАЗа Николай Галушин.

Согласно Федеральному закону об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов № 225-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2012 года, страховая выплата за каждого погибшего составляет 2 млн рублей и 25 тыс. рублей на погребение. Лимит ответственности страховой компании за вред, причинённый здоровью каждого потерпевшего, составляет 2 млн рублей. Также законом предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате нарушения условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. руб. каждому), а также имуществу физических (до 360 тыс. руб.) и юридических лиц (до 500 тыс. руб.).

Коллектив Страховой Группы «СОГАЗ» приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: происшествие  страхование  пожар  СОГАЗ 






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