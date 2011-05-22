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Онищенко: лов рыбы на Дальнем Востоке не запретят из-за "Фукусимы"
"По данным мониторинга, обстановка на Дальнем Востоке на сегодняшнее утро в норме. Прогноз по вылову рыбы на это лето оптимистичный", - сказал Онищенко.
Он отметил, что закончили свою работу в рамках экспедиции Российского географического общества эксперты Роспотребнадзора, которые отбирали пробы воды и воздуха в приграничных с Японией российских регионах. 21 мая вечером группа возвращается в Москву, а затем отправится в Санкт-Петербург, чтобы "отфиксировать те пробы, которые они отобрали, провести все исследования".
Онищенко подчеркнул, что эти первые результаты станут отправной точкой для многолетних наблюдений за влиянием произошедшего ЧП на окружающую среду, в том числе на морепродукты и рыбу.
По мнению главы Роспотребнадзора, через некоторое время специалисты, возможно, увидят некоторый накопленный эффект по итогам выбросов радиации на АЭС "Фукусима-1". "По многоступенчатым пищевым цепочкам мы начнем ощущать воздействие не в этом году, а через несколько лет", - отметил Онищенко. Особенно, по его словам, это касается рыб благородных пород, которые питаются планктоном и глубоководной растительностью.
Главный санврач отметил, что оценки ситуации в Японии после аварии на АЭС, сделанные российской стороной, совпадают с тем проектом доклада, который на днях выпустили совместно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная продовольственная организация (ФАО ООН).
После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, и на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках страны произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.
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