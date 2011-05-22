Онищенко: лов рыбы на Дальнем Востоке не запретят из-за "Фукусимы"

Радиационная обстановка в регионах российского Дальнего Востока в настоящий момент спокойная, прогноз по вылову рыбы на это лето оптимистичный, заявил РИА Новости 21 мая главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"По данным мониторинга, обстановка на Дальнем Востоке на сегодняшнее утро в норме. Прогноз по вылову рыбы на это лето оптимистичный", - сказал Онищенко.

Он отметил, что закончили свою работу в рамках экспедиции Российского географического общества эксперты Роспотребнадзора, которые отбирали пробы воды и воздуха в приграничных с Японией российских регионах. 21 мая вечером группа возвращается в Москву, а затем отправится в Санкт-Петербург, чтобы "отфиксировать те пробы, которые они отобрали, провести все исследования".

Онищенко подчеркнул, что эти первые результаты станут отправной точкой для многолетних наблюдений за влиянием произошедшего ЧП на окружающую среду, в том числе на морепродукты и рыбу.

По мнению главы Роспотребнадзора, через некоторое время специалисты, возможно, увидят некоторый накопленный эффект по итогам выбросов радиации на АЭС "Фукусима-1". "По многоступенчатым пищевым цепочкам мы начнем ощущать воздействие не в этом году, а через несколько лет", - отметил Онищенко. Особенно, по его словам, это касается рыб благородных пород, которые питаются планктоном и глубоководной растительностью.

Главный санврач отметил, что оценки ситуации в Японии после аварии на АЭС, сделанные российской стороной, совпадают с тем проектом доклада, который на днях выпустили совместно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная продовольственная организация (ФАО ООН).

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, и на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках страны произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.