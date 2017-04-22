ИГ приписало себе нападение на ФСБ в Хабаровске

К вечеру пятницы террористическая организация "Исламское государство" (ИГ - запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на управление ФСБ в Хабаровске, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом деятельности террористов, о причастности ИГ сообщил источник безопасности агентства Amaq. "Боец "Исламского государства" совершил нападение на отделение ФСБ в Хабаровске. Убиты трое, другие получили ранения", - говорится в сообщении агентства Amaq.

В пятницу, 21 апреля, олоко 17:00 по местному (10:02 мск) в Хабаровске было совершено нападение на приемную ФСБ. В помещение зашел неизвестный, открывший огонь по посетителям из пистолета. Убиты переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов. Нападавший был застрелен ответным огнем.

Как выяснилось позже, перед нападением на приемную ФСБ, стрелок участвовал в налете на местный тир. Так он убил охранника и завладел двумя пистолетами и карабином "Сайга". Как сообщает со ссылкой на свой источник в ФСБ "Интерфакс", групповой налет на местный тир "Хаммер" произвели не менее 10 злоумышленников, убивших сотрудника тира и похитивших не менее 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов. По данным источника РБК, в тире было похищено 40 единиц оружия.

Личности нападавшего установлена – им оказался житель Хабаровска Антон Конев 1999 года рождения. Информация о его возможных мотивах довольно противоречива. Есть данные о его принадлежности к неонацистской группе. Источники РБК в ФСБ уточнили, что Конев являлся членом мелкой националистической группировки "Штольц Хабаровск".

Судя по странице молодого человека в "ВКонтакте", он был подписан на несколько групп, связанных с оружием и использующих популярную среди неонацистов руническую символику. Лайф также сообщил, что Конев, будучи русским по национальности, около двух лет назад принял ислам.

Опрошенные Лайфом знакомые Конева утверждают, что в подростковом возрасте он не был скинхедом, радикальных взглядов или склонности к оружию не проявлял. Образ "хилого тихони" никак не вяжется с содержимым его страницы в "ВКонтакте".

Хотя не исключено, что молодой человек выдал в соцсети свою ненастоящую личность. Как поведала Лайфу знакомая Конева по переписке из Перми, представившаяся Полиной, полгода назад молодой человек планировал зарабатывать деньги на интернет-разводах. Он создал в соцсети фэйковый женский акаунт, наполнил его красивыми фотографиями и общался с мужчинами, которых впоследствии разводил на деньги. Знакомая Антона утверждает, что для этих целей он использовал ее фотографии без ее ведома, но когда страница стала приносить деньги, молодой человек во всем признался девушке. Полина не обиделась на мошенника и между ними завязалась дружеская переписка.

С версией о принадлежности Конева к скинхедам не очень согласуется опубликованная в пятницу вечером видеозапись задержания второго подозреваемого в налете на хабаровский тир. Им оказался 29-летний уроженец Ставропольского края отнюдь не славянской внешности. Вряд ли идейные скинхеды пошли со своими оппонентами вместе грабить стрелковый клуб.

На фоне вышеизложенного заявление ИГ об ответственности за нападение на ФСБ в Хабаровске выглядит как явная приписка. О чем не приминул напомнить Следственный комитет России, опровергнувший возможность нападения на приемную УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с деятельностью террористических организаций. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко ТАСС, у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление. По словам Петренко, молодой человек, совершивший нападение на приемную УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске, был приверженцем неонацистских взглядов.

"Утро.Ru", фото Дмитрия Моргулиса, ТАСС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.