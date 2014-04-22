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Канадский самолет вернулся в дальневосточный аэропорт из-за проблем с двигателем

22 Апреля 2014, 11:59 | Дальний Восток

Самолет Dash-8, вылетевший рано утром во вторник из Южно-Сахалинска в Канаду, вернулся обратно в аэропорт из-за падения оборотов двигателя

Самолет вылетел в 08:03 по сахалинскому времени. В 08:05 от летчиков поступило сообщение о падении оборотов второго двигателя, в связи с чем они приняли решение вернуться в аэропорт. Через несколько минут они успешно в штатном режиме приземлились в аэропорту Южно-Сахалинска.

В авиакомпании "Аврора" заверяют, что посадка самолета не была аварийной.

Собеседник "Интерфакса" в авиакомпании сообщил, что самолет принадлежит иностранной компании, по заказу которой "Аврора" на нем ранее выполняла чартерные рейсы для этой компании. Затем иностранная компания решила вернуть лайнер в Канаду, куда его должны были перегнать канадские летчики.

На борту самолета в момент инцидента с двигателем находились только два канадских летчика.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: ЧП  "Аврора"  авиа 



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