Задержаны участники восьми бригад «черных лесорубов»

У лесорубов изъяты незаконно добытая древесина стоимостью около 2 миллионов рублей и техника. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, экологический ущерб от действий криминальных вальщиков предположительно составит десятки миллионов рублей.

Бригада «черных лесорубов» действовала в окрестностях поселка Соболиного. «Стараясь закрепиться в самых труднодоступных участках, а порою и в почти непроходимых без мощной спецтехники чащах, криминальные вальщики надеются таким способом застраховаться от визита нежелательных гостей, а главное - сотрудников милиции. Но на этот раз ни удаленность от поселка, ни большое расстояние, отделявшее места рубок от трассы Хабаровск-Находка, «черным лесорубам» не помогли», - подчеркнули в пресс-службе.

Углубившись в тайгу на 40-50 км от поселка, оперативники обнаружили сразу несколько участков, на которых велась незаконная лесозаготовка, а самих криминальных рубщиков милиционеры застали в разгар работы. «Одновременно на восьми делянах, расположенных неподалеку друг от друга, «черные лесорубы» валили дуб, липу и ясень - наиболее ценные породы деревьев российского Дальнего Востока. Также оперативники обнаружили и стволы ореха - дерева, занесенного в Красную книгу и полностью запрещенного к вырубке», - говорит начальник ГУ МВД России по ДФО генерал-майор милиции Феликс ВАСИЛЬКОВ.

Неожиданное появление милиционеров вызвало в рядах криминальных вальщиков настоящую панику. Оставив всю технику и личные вещи, они попытались скрыться в чаще. Среди задержанных - один из бригадиров, организовывавших незаконную рубку. При осмотре браконьерского хозяйства выяснилось, что вырубка в этом районе была начата совсем недавно, но уже велась в промышленных масштабах. Сотрудники дальневосточного главка обнаружили восемь строительных вагончиков, разбросанных на небольшой территории тайги, в которых с комфортом устроились лесорубы. Неподалеку от каждого из жилищ был организован склад продукции.

К моменту прибытия оперативников на этих складах находилось около 500 кубометров ценной древесины, уже готовой к вывозу. Ее приблизительная стоимость около 2 миллионов рублей. И это только по предварительным оценкам.

Как стало известно, незаконно добытый лес вывозился на погрузочные площадки Приморского и Хабаровского краев для дальнейшей отправки в КНР контрабандным путем.

Что касается задержанных, выяснилось, что все они являются жителями Вяземского района и района имени Лазо Хабаровского края. По словам самих рубщиков-гастролеров, с одним из хабаровских обществ с ограниченной ответственностью - их нанимателем - был заключен договор об аренде участков и проведении лесозаготовок на территории Соболинского лесничества. Правда, по декларации на заготовку древесины деляны, выделенные под рубку, находились далеко от места, облюбованного браконьерами. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконных рубок лесных насаждений (статья 260 УК РФ).

В минувшем году органами внутренних дел Дальневосточного федерального округа выявлены 539 преступлений в лесной отрасли. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано на территории Хабаровского (195) и Приморского краев (112).

Досье «ЗР»

По официальным данным, за 2010 год объем незаконных рубок леса на территории Дальневосточного федерального округа составил около 127 тыс. кубических метров, а размер ущерба от них - 4.129,6 млн рублей. Из выявленных 539 преступлений 261 относится к категории тяжких и особо тяжких, 327 совершены в крупном и особо крупном размерах. В числе выявленных - 300 фактов незаконной рубки леса, 83 факта контрабанды, 7 фактов дачи и получения взяток, 26 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Выявлено более 400 лиц, причастных к совершению различного рода преступлений в лесном комплексе. К уголовной ответственности уже привлечены 343 из них. Основными видами преступлений, совершаемых в лесопромышленном комплексе, являются незаконная рубка деревьев и контрабанда лесоматериалов.