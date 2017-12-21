Япония готовится загадить Тихий океан

Приморью тоже не поздоровится

Правительство Японии должно запретить сброс в Тихий океан жидких радиоактивных отходов, образовавшихся при аварии на АЭС "Фукусима-1", заявила представитель МИД Мария Захарова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Встревожены регулярно появляющимися в СМИ сообщениями о намерении японской компании ТЕРСО - оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" - произвести масштабный слив жидких радиоактивных отходов, образовавшихся в результате катастрофы на этой атомной станции, в океан.

В частности, пишет сайт "Вести.Экономика", прозвучавшими в июле 2017 г. заявлениями руководителя ТЕРСО Такаси Кавамуры, а также последними публикациями в ряде зарубежных газет, в частности Independent и Japan News.

Полагаем, что правительство Японии должно запретить сбрасывать радиоактивную воду в океан и найти способы безопасной переработки образовавшихся в результате фукусимской катастрофы отходов. Если у Японии нет таких технологий, она могла бы обратиться за содействием к мировому сообществу", - подчеркнула Захарова.

Речь идет "о сотнях тысяч тонн радиоактивной воды". "Считаем, что такой масштабный сброс может причинить существенный ущерб окружающей среде и рыбным ресурсам Тихого океана. Это нанесет удар по японским рыбакам а, возможно, и по жителям прибрежных районов в целом", - заявила Захарова.

Россия не исключает и вероятность трансграничного ущерба. "Сброс радиоактивной воды может негативно сказаться на интересах рыболовства нашей страны и других государств региона", - подчеркнула Захарова.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 г. После землетрясения у побережья Японии станция подверглась удару цунами. На АЭС вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, после чего в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов.

На станции произошли взрывы водорода и выброс большого количества радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. На АЭС идут восстановительные работы, продолжается дезактивация участков земли.