Робот впервые в истории напал на человека

В Китае впервые за все время зафиксирован случай нападения робота на человека. Инцидент произошел на технологической выставке China Hi-Tech Fair в китайском городе Шеньжэнь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Робот, получивший Little Chubby (в переводе на русский - "маленький толстяк"), временно оказался без присмотра на стенде компании-разработчика, сообщают местные СМИ. Внезапно он по неизвестной причине принялся крушить стенд и успел нанести ранения одному из сотрудников, попытавшемуся его остановить. Робот наехал мужчине на ногу, после чего тому понадобилась госпитализация - раненого даже пришлось положить на носилки.

Стоит отметить, что Little Chubby позиционируется производителем как учебный робот для детей от четырех до двенадцати лет. Его стоимость составляет около 1400 долларов США.

Инцидент получил широкое обсуждение в китайских соцсетях. По мнению многих пользователей, внезапное сумасшествие "детского" робота является предвестником восстания машин. Другие иронизировали, утверждая, что "робот станет героем борьбы против человечества". Третьи же в шутку предположили, что робот был просто недоволен тем, что сделан в Китае.